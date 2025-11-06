Fideos con verduras al estilo Arguiñano

Hay recetas que conquistan por su sencillez, y esta es una de ellas. Inspirada en la cocina cercana y colorida de Karlos Arguiñano, esta versión de fideos con verduras es una propuesta sabrosa, equilibrada y muy fácil de preparar. Se trata de un plato lleno de vida, donde cada ingrediente aporta su toque: el calabacín y la berenjena añaden suavidad, la calabaza ofrece un punto dulce y los pimientos junto con la cebolla redondean el conjunto con su aroma y frescura.

Es una receta ideal para quienes disfrutan de comer bien sin pasar horas en la cocina. Además, es ligera y nutritiva, perfecta para una comida familiar o una cena sencilla entre semana. Apuesta por ingredientes naturales, combina texturas y se adapta a cualquier estación del año.

Ingredientes (para 4 personas)

300 g de fideos gruesos (tipo fideuá o del número 4)

1 calabacín mediano

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla grande

1 berenjena

200 g de calabaza

2 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

500 ml de caldo de verduras

Sal al gusto

Pimienta negra molida

Una pizca de pimentón dulce (opcional)

Perejil fresco picado

Modo de preparación paso a paso

Preparar las verduras

Lava todas las hortalizas con cuidado. Corta el calabacín y la berenjena en dados medianos, dejando la piel para aprovechar sus nutrientes. Pela la calabaza y trocéala en piezas pequeñas. Pica la cebolla y corta los pimientos en tiras o en cubos. Sofreír la base

Calienta el aceite de oliva en una sartén grande o en una paellera. Añade la cebolla y los ajos picados. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla esté tierna y empiece a dorarse. Este paso es clave para dar profundidad de sabor al plato. Añadir los pimientos y las verduras más firmes

Incorpora los pimientos y remueve durante unos cinco minutos. Después agrega la berenjena y la calabaza. Cocina otros cinco minutos más, moviendo de vez en cuando para que no se peguen. Incluir el calabacín y sazonar

Añade el calabacín, la sal, la pimienta y, si te apetece, una pizca de pimentón dulce. Mezcla bien para que las verduras se impregnen del aceite y las especias. Cocina unos minutos hasta que el conjunto esté tierno pero no deshecho. Incorporar los fideos

Echa los fideos sobre las verduras y rehógalos un minuto para que se mezclen con el sofrito. A continuación, vierte el caldo caliente poco a poco hasta cubrirlos. Cocina a fuego medio entre 10 y 12 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el caldo se haya absorbido casi por completo y los fideos estén en su punto. Poner el conjunto a punto de sal. Reposar y presentar

Retira la sartén del fuego y deja reposar los fideos tapados unos minutos. Este breve reposo ayuda a que los sabores se integren y el plato adquiera una textura más melosa. Servir

Sirve los fideos calientes, espolvorea con perejil fresco y, si lo prefieres, añade un chorrito de aceite de oliva virgen en crudo. También puedes acompañarlos con un poco de queso rallado o unas gotas de limón para realzar el sabor.

Se trata de una receta ideal para disfrutar en casa, que demuestra que lo natural y lo casero pueden ser tan apetecibles como cualquier plato elaborado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 porciones

Información nutricional: Aproximadamente 320 kcal por ración. Alto contenido en fibra, vitaminas A y C, y antioxidantes. Bajo en grasas saturadas.

Tipo de cocina: Mediterránea, española

Tipo de comida: Plato principal vegetariano