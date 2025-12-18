Este es el menú que Arguiñano prepara cada Navidad a su familia: 3 aperitivos, plato principal y postre

Esta Navidad podemos comer como Karlos Arguiñano en un menú de esos que impresionan por su sencillez y sabor, 3 aperitivos, plato principal y postre son la mejor opción posible para estas fiestas. Necesitamos empezar a preparar un menú de esos que impresiona y que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que todo es posible. Puedes descubrir lo mejor de la cocina tradicional, de una manera en la que todo puede ser posible.

Un buen menú de Navidad no tiene por qué ser complicado, sino que, simplemente, necesitamos empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Arguiñano puede acabar siendo el que nos ayude como experto en la cocina a crear un menú de esos que impresionan y que gustan a todos. La tradición y los platos con una materia prima que podremos empezar a descubrir estará muy presente en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Es hora de saber qué platos llegarán a nuestra mesa en estos días tan especiales del año.

Arguiñano prepara cada año este menú a su familia

La familia numerosa de Karlos Arguiñano tiene la suerte de disponer de un cocinero de lujo en su propia casa. Un hombre que ha enseñado a cocinar a media España y que no duda en compartir su sabiduría a través de libros de recetas y su programa de televisión.

Nunca está de más, descubrir una buena receta que este experto nos enseñará en sus libros o en su programa. Pero cuidado, porque dispone de una serie de detalles que podremos descubrir y hacernos descubrir lo mejor de unos ingredientes y materia prima que nos ayudará a conocer en primera persona, lo mejor de estos ingredientes.

Toda la familia puede descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes que acabará siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro radical que podremos empezar a tener en consideración con la ayuda de una lista de platos básicos, tradicionales y deliciosos.

Además, de que puedes dejarlos listos y dejarte llevar por lo más auténtico, lo nacional y lo más delicioso que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

3 aperitivos, plato principal y postre

Los aperitivos que vamos a descubrir en nuestra mesa, serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un buen básico que, sin duda alguna, serán los que nos empezarán con ese consomé básico que podemos tener ya listo y calentar. Sirviendo con un poco de huevo o una fina sopa.

La ensaladilla rusa es el segundo de los entrantes que sirve este cocinero famoso, en este caso, decorando este plato tradicional y que ya podemos tener listo con un simple langostino. Un plus, ligero y delicioso que se convierte en el segundo aperitivo.

Por último, el plato más español y estrella, el de un cardo que no tenemos costumbre de comer, pero es una auténtica delicia. Esta delicia es típica de Navidad y te la explicamos para que puedas prepararla fácilmente estas fiestas.

1 kilo de cardo fresco (o un bote grande ya cocido, para los que vamos con prisa)

Un puñado generoso de almendras crudas, unos 80 gramos

2 dientes de ajo

2 cucharadas de harina

3 de aceite de oliva

Medio litro de caldo de verduras o pollo

Sal

Un poco de limón (si trabajas con cardo fresco)

Elaboración:

Si lo compras fresco, toca armarse de paciencia: hay que limpiarlo bien, quitar las hebras y las partes más duras. Se corta en trozos y se pone a cocer en agua con sal y un chorrito de limón, porque si no se oscurece. Tarda entre 40 y 50 minutos en estar tierno. Si prefieres ahorrar tiempo, un buen cardo en conserva te sacará del apuro y también queda estupendo. Mientras el cardo se cuece, tuesta las almendras en una sartén sin aceite. Con cuidado, que se doran rápido. Este paso parece pequeño, pero marca toda la diferencia: el sabor del plato viene en gran parte de esas almendras tostadas. Ahora, toca machacar en el mortero las almendras junto con los ajos. La textura no tiene que ser perfecta, incluso con algún trocito más grueso queda rústico y delicioso. Si lo haces con batidora, puedes añadir un poquito de caldo para ayudarte. En una cazuela pon el aceite y la harina, y remueve un par de minutos para que no sepa a crudo. Luego vas echando el caldo caliente poco a poco, sin dejar de mover, hasta tener una salsa ligera. Aquí incorporas el majado de almendras y ajo, y dejas que se cueza suave unos minutos: el olor ya empieza a ser irresistible. Añade el cardo cocido, remueve con cuidado y deja que todo se cocine junto un ratito, unos 10 minutos. Es entonces cuando el cardo se impregna de la salsa y el plato cobra vida.

Sólo te faltará tener un primero, un capón al horno y unos turrones de postre. No puede ser más sencillo y delicioso este menú repleto de sabor y de alegría.