Espaguetis de calabacín con pesto de aguacate: un plato fresco y saludable

Esta receta de espaguetis de calabacín con pesto de aguacate constituye una verdadera exquisitez que puede formar parte de un menú gourmet, pero también de uno vegano o vegetariano, pues no lleva ningún producto de origen animal, siempre y cuando no se agregue al final queso parmesano. También es una receta adecuada para personas celíacas, porque no se utilizan harinas de ninguna clase, y la referencia al espagueti se debe a la manera como se corta el calabacín. Tanto el pesto como los fideos de calabacín se hacen rápidamente y es una receta bastante sencilla.

En este plato confluyen un par de elementos curiosos, como el hecho de que tanto el calabacín como el aguacate sean frutos de origen mesoamericano, por lo que el pesto de aguacate no se encuentra demasiado lejos del guacamole mexicano. Los “fideos” de calabacín se han dado a conocer, dentro de tendencias gastronómicas que apuestan por la comida saludable, como “zoodles”, un término que es resultado de la unión de las palabras zucchini y noodles (fideos), ya que esta modalidad de hacer fideos con verduras comenzó con los calabacines. Su uso, combinado con otros vegetales y salsas, es cada vez más común como sustituto de las pastas y fideos tradicionales.

Ingredientes:

2 calabacines

1 aguacate maduro grande

1 puñado de hojas de albahaca fresca

2 dientes de ajo

50 gramos de piñones

1 lima

100 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Cómo preparar los espaguetis de calabacín con pesto de aguacate:

Lavar y secar las hojas de albahaca; cortar el aguacate de forma longitudinal, retirar la semilla y la piel. Aunque la albahaca puede utilizarse en su versión de especia o con las hojas liofilizadas, siempre es preferible utilizar la hierba en fresco. Con un rallador, rallar los piñones. Poner en una licuadora la pulpa del aguacate, las hojas de albahaca, los piñones, los dientes de ajo, exprimir el zumo de la lima, agregar el aceite, sal y pimienta, y triturar todo hasta obtener la consistencia de un pesto. Lavar y secar los calabacines, a continuación cortarlos en forma de fideos con una mandolina, con una espiral corta verduras o, en última instancia, con un pelador de patatas. Verter en una sartén una cucharada de aceite de oliva y una vez caliente saltear los calabacines durante un minuto. No es aconsejable agregar sal en este paso porque los calabacines pueden soltar agua. Servir y verter encima el pesto de aguacate.

Información nutricional: 1760 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea / vegetariana

Tipo de comida: Almuerzo

Te invitamos a probar estos espaguetis de calabacín con pesto de aguacate, un plato fresco, delicioso y saludable, que no dejarás de repetir cada vez que quieras darte un gusto sin sentirte culpable. Se puede agregar color a estos espaguetis incorporando también “fideos” de zanahoria, y salteándolos junto con el calabacín.