Equilibrio y bienestar: recetas de cocina ayurvédica para tu salud

Las recetas de cocina ayurvédica están concebidas para lograr que las personas recuperen y mantengan su equilibrio físico y espiritual, y se mantengan en buenas condiciones de salud, aplicando algunos conocimientos que han estado presentes en la cultura de la India desde hace varios miles de años. Hay que decir que la comida es apenas una parte de la dieta ayurvédica, que abarca otros aspectos o actividades como la meditación, técnicas de relajación para combatir el estrés y el uso de hierbas y plantas medicinales. Lo mejor es que son todos ingredientes saludables y fáciles de encontrar.

No existe una tabla fija de alimentos para todos, y la dieta puede variar de acuerdo con la constitución de cada persona, pero sí hay algunas constantes: promueve el uso de alimentos frescos y de origen vegetal, aunque no prohíbe el consumo de productos de origen animal. También utilizar procesos de cocción sencillos y alimentarse tres veces al día, dejando espacio y tiempo para la digestión; propone masticar bien y despacio, y no comer cantidades excesivas. A continuación, 2 recetas de cocina ayurvédica: alcachofas ayurvédicas y kichadi (un plato para limpiar y desintoxicar).

Ingredientes:

7 alcachofas tiernas y enteras

2 champiñones

1 vaso de arroz basmati

½ taza de brócoli

2 zanahorias

1 calabacín

½ vaso de soja verde partida y pelada

2 dientes de ajo

1 yogur natural

1 lima

1 hoja de laurel

1 cucharada de ghee (mantequilla clarificada)

1 cucharadita de jengibre fresco

2 cucharaditas de perejil

½ cucharadita de cilantro en polvo

¼ de cucharadita de comino

7 hojas de cilantro

Aceite de oliva virgen extra

Sal en escamas

Pimienta negra

Agua