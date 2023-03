Decoración con chocolate blanco para tus postres

Tartas, helados, pasteles, casi todo puede recubrirse de chocolate blanco, por eso es importante conocer todos los detalles sobre la decoración con chocolate blanco para los postres. El chocolate blanco, pese a su nombre, no es en sentido estricto chocolate. Es un alimento que se elabora con manteca de cacao, sólidos de leche y azúcar. Y no es exactamente chocolate porque, si bien tiene mucha manteca de cacao, no se compone de pasta de cacao.

Cuando la compañía suiza Nestlé comenzó a comercializarlo en 1962, tuvo tanto éxito que desde entonces se han formado en torno a él fans y adoradores, que incluso lo prefieren por encima del chocolate negro. Su color blanco marfil lo hace muy atractivo para decorar postres, y además siempre es dulce, no como el chocolate negro, que mientras más cacao tiene más amargo es.

Aquí explicaremos cómo es la decoración con chocolate blanco para los postres aprendiendo cómo hacer ganache o crema de chocolate blanco, para que los pasteles, tortas y tartas queden perfectas, atractivas y deliciosas. Hay que tener en cuenta que, si se desea hacer más cantidad, se aumentarán por igual el chocolate blanco y la nata.

Ingredientes:

200 gramos de chocolate blanco

200 ml de nata para montar

Cómo preparar la decoración con chocolate blanco para los postres:

Trocear la tableta de chocolate blanco y ponerlo en un bol mediano. Verter la nata para montar sobre el chocolate y calentar al baño maría. Es indispensable que la mezcla no hierva, y remover con una cuchara o espátula para integrar y acelerar el proceso de derretido. Calentar hasta obtener una crema homogénea y lisa. Se le puede agregar una cucharada de mantequilla para darle brillo a la ganache. También se puede aromatizar con algunas gotas de licor, pero eso dependerá del gusto y de los destinatarios (si es para postres infantiles, mejor no agregar el licor). Dejar que se enfríe un poco, colocar film a ras de la superficie y meter a la nevera. Si se desea decorar como si fuese fondant, será suficiente media hora en la nevera. Si se desea recubrir un pastel y utilizar la ganache como frosting, habrá que dejarla dos horas. Pasado el tiempo, sacarla y batir con varillas hasta obtener la textura y consistencia deseada, igual que para montar nata.

Prepara esta decoración con chocolate blanco para tus postres y viste los dulces con una cubierta deliciosa, elegante y apetecible. Puedes acompañar con fresas, virutas de chocolate negro o trozos de galletas oreo. ¡Verás qué vistosos serán tus postres! Si te ha gustado esta receta no dejes de compartirla con tus amigos y contactos, en foros y en redes sociales.