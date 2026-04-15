Cómo congelar queso correctamente y conservar su sabor y textura

Congelar queso suena práctico y lo es. Pero también tiene su truco. No todos los quesos reaccionan igual al frío, y si no lo haces bien, puedes encontrarte con un producto seco, quebradizo o con menos sabor del que esperabas. Aun así, con unos cuantos ajustes sencillos, se puede congelar sin arruinarlo.

La clave está en saber qué queso tienes entre manos… y tratarlo como toca.

¿Se puede congelar el queso?

Sí, pero con matices. Los quesos se pueden congelar sin problema desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Otra cosa es cómo quedan después.

El frío afecta a la textura. Sobre todo en los quesos con mucha humedad. Por eso, algunos aguantan muy bien y otros no tanto.

Dicho rápido:

Quesos duros – congelan mejor

Quesos blandos – empeoran bastante

Qué quesos se pueden congelar mejor

Aquí es donde conviene fijarse un poco. Los quesos curados o semicurados son los que mejor resisten el congelado. Por ejemplo:

Queso manchego

Cheddar

Emmental

Gouda

Tras descongelarlos pueden quedar un poco más secos, pero siguen siendo perfectamente utilizables.

En cambio, los quesos frescos o cremosos (tipo queso de untar, mozzarella fresca o ricotta) pierden mucha textura. Se vuelven acuosos o granulados.

¿Significa que no se pueden congelar? Poder, se puede. Pero el resultado no es el mismo.

Cómo congelar queso paso a paso

Vamos al proceso. No es complicado, pero hay que hacerlo bien.

Corta en porciones

No congeles el queso entero si no es necesario. Lo ideal es dividirlo en trozos o raciones.

si no es necesario. Lo ideal es dividirlo en trozos o raciones. Así podrás usar solo lo que necesites después.

También puedes rallarlo si sabes que lo vas a usar para cocinar. Es una opción muy práctica.

Envuelve correctamente

Este paso es clave. Envuelve cada porción en papel film o papel de horno, y luego métela en una bolsa de congelación o recipiente hermético.

en papel film o papel de horno, y luego métela en una bolsa de congelación o recipiente hermético. Cuanto menos aire haya, mejor. El aire es el enemigo aquí. Provoca sequedad y pérdida de sabor.

Etiqueta (aunque parezca una tontería)

Pon la fecha. Parece un detalle sin importancia, pero ayuda mucho.

Con el tiempo, es fácil olvidar cuánto lleva en el congelador.

Al congelador

Listo. Mételo en el congelador y ya está. Si puedes, colócalo en una zona donde no haya cambios constantes de temperatura.

Cuánto tiempo dura congelado

El queso puede aguantar bastante bien entre 2 y 6 meses congelado, dependiendo del tipo. A partir de ahí, no es que se estropee de golpe, pero sí pierde calidad. El sabor se apaga un poco y la textura empeora.

Cómo descongelar queso sin estropearlo

Aquí mucha gente falla. Lo mejor es descongelarlo poco a poco en la nevera. Nada de sacarlo y dejarlo a temperatura ambiente. Ese cambio brusco de temperatura afecta a la textura.

Una vez descongelado, es normal que esté algo más seco o que se desmorone más fácilmente. Por eso, suele funcionar mejor en recetas cocinadas que para comer tal cual.

Cómo usar el queso congelado

Una vez descongelado, no siempre queda perfecto para comer en frío, pero en cocina sigue siendo muy útil.

Por ejemplo:

Para gratinar

En salsas

En pizzas

En platos al horno

Ahí la diferencia se nota mucho menos.

Trucos que marcan la diferencia

Hay pequeños detalles que ayudan bastante.

Uno: si vas a congelar queso en lonchas, pon papel de horno entre ellas. Así no se pegarán. Dos: evita recongelar. Una vez descongelado, mejor consumirlo. Tres: si notas que ha perdido algo de sabor, puedes compensarlo en la receta con especias o ingredientes más intensos.

¿Merece la pena congelar queso?

Depende del caso. Si tienes una gran cantidad y no quieres que se estropee, sí. Es una buena solución. Si buscas la mejor textura posible para comerlo solo, quizá no sea la mejor opción.

Información básica

Tiempo de preparación: 10-15 minutos

Porciones: variable (según cantidad de queso)

Información nutricional: entre 250 y 400 kcal por 100 g (según tipo de queso)

Tipo de cocina: internacional

Tipo de comida: ingrediente / lácteo