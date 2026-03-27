Los cocineros más expertos recomiendan este truco al cocinar las setas de San Jorge para que te queden de rechupete

Las setas de San Jorge son uno de los productos más esperados de la primavera en muchas regiones de España. Su sabor ligeramente harinoso y su textura firme las convierten en un auténtico manjar. Sin embargo, a pesar de su popularidad, no todo el mundo sabe cómo cocinarlas correctamente. De hecho, chefs y cocineros con años de experiencia coinciden en que existe un truco que marca la diferencia a la hora de cocinar las setas de San Jorge. Uno de los errores más frecuentes es lavarlas bajo el grifo como si fueran verduras, echándolas a perder. Estas setas son extremadamente porosas, así que absorben el agua con mucha facilidad; cuando se lavan en exceso y se empapan, el sabor y la textura se diluyen. Teniendo esto en cuenta, lo primero es limpiarlas con un cepillo suave o un paño ligeramente húmedo.

Estas setas combinan muy bien con ingredientes simples que no enmascaren su sabor, como el aceite de oliva, el ajo y el perejil. También funcionan muy bien con huevos, ya sea en revueltos o tortillas. Asimismo, algunos cocineros añaden un chorrito de vino blanco para potenciar su aroma y sabor. También se pueden incorporar a guisos y arroces, donde aportan profundidad sin llegar a dominar el conjunto. Algunos cocineros optan por añadir un toque de jamón o incluso un chorrito de vino blanco para potenciar su aroma. Sin embargo, la clave está en no sobrecargar el plato. Estas setas tienen suficiente personalidad por sí solas.

El mejor truco para cocinar las setas de San Jorge

El truco que comparten los mejores chefs para que las setas de San Jorge queden deliciosas es muy simple: antes de añadir aceite o cualquier otro ingrediente, hay que cocinar las setas en seco. Sólo hay que ponerlas en una sartén caliente sin nada de grasa para que suelten su propia agua. Este proceso permite concentrar su sabor y mejorar su textura. Una vez que el agua se ha evaporado casi por completo, es el momento de añadir aceite de oliva, ajo u otros ingredientes. Gracias a este truco, las setas de San Jorge mantienen su textura y sabor.

Otro aspecto clave es no sobrecocinarlas. Estas setas tienen una textura carnosa que resulta muy agradable al paladar, pero si se cocinan en exceso pueden volverse gomosas. Los chefs recomiendan mantener un fuego medio-alto y vigilarlas constantemente. El objetivo es que el exterior quede ligeramente dorado mientras el interior se mantiene jugoso.

Receta viral

#cocinaespañola #recetascaseras #aperitivos #cocinatradicional ♬ sonido original – Noelia Gamero @cocinaconnoelia SETAS REBOZADAS CON ALIOLI CASERO 🍄‍🟫 Crujientes por fuera, tiernas por dentro… y con una salsa que no puede faltar. ⚠️Importante aclarar: el alioli auténtico es una emulsión tradicional que se hace únicamente con ajo y aceite, a base de majar en mortero hasta que liga. Es potente, intenso y muy mediterráneo. La salsa que preparó en el vídeo es una mayonesa de ajo con perejil fresco, mucho más ligera y fácil de hacer en casa, perfecta para acompañar estas setas rebozadas sin que se haga demasiado fuerte. El resultado: un bocado dorado, crujiente y lleno de sabor que te va a encantar😋. Una receta sencilla, económica y perfecta para servir como aperitivo, entrante o tapa para compartir. ¿Quién se apunta a probarlas?👇🏻 Ingredientes Para el alioli casero: – 1 diente de ajo – 1 huevo – Sal – 1 chorrito de vinagre – 200 ml de aceite de oliva suave – Perejil fresco picado Para las setas rebozadas: – 300 g de setas frescas – Agua y sal (para escaldar) – 2 huevos batidos (para rebozar) – Pan rallado – Aceite de oliva (para freír) Elaboración 1. Prepara el alioli casero: En el vaso de la batidora coloca el ajo, el huevo, la sal y un chorrito de vinagre. Añade el aceite de oliva y bate manteniendo la batidora al fondo, sin moverla, hasta que emulsione. Cuando esté cremoso, sube poco a poco la batidora hasta integrar todo. Mezcla con perejil fresco picado y reserva. 2. Escalda las setas: Pon agua con sal a hervir. Sumerge las setas durante 30 segundos. Retíralas sobre papel absorbente para secarlas bien. 3. Reboza y fríe: Pasa las setas primero por huevo batido y después por pan rallado. Fríe en abundante aceite de oliva caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Escurre sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. #recetasfaciles

Las setas rebozadas con alioli casero son un bocado irresistible: crujientes por fuera, tiernas por dentro y con una salsa que eleva su sabor. Aunque el alioli tradicional se elabora solo con ajo y aceite, en esta receta se prepara una versión más suave tipo mayonesa con ajo y perejil, perfecta para todos los gustos.

Para prepararlas, primero se elabora el alioli batiendo ajo, huevo, sal, vinagre y aceite hasta emulsionar, añadiendo después perejil fresco. Las setas se escaldan brevemente, se secan bien y se rebozan en huevo y pan rallado antes de freírlas hasta que estén doradas. Se sirven calientes, acompañadas de la salsa, ideales como aperitivo o entrante para compartir.