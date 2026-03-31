Callos de bacalao: receta tradicional casera con ingredientes y preparación

Los callos de bacalao son de esos platos que dejan huella. Tienen ese sabor de cocina casera, de receta hecha sin prisas y con mimo. Y aunque el nombre puede despistar al principio, aquí no hay carne: todo gira alrededor del bacalao, especialmente de las partes más gelatinosas.

Es una receta humilde, sí, pero con mucha personalidad. De las que apetecen cuando baja un poco la temperatura o simplemente cuando te apetece un plato con fondo y sabor de verdad.

Qué son exactamente los callos de bacalao

En realidad, no llevan callos. El nombre viene por la textura, que recuerda a los callos tradicionales. Se elaboran a partir de algunas partes blandas del bacalao, como las tipas y la piel, partes que sueltan una sustancia gelatinosa y espesan la salsa. Son típicos en hogares y establecimientos de la parte norte en España.

Si te interesa este tipo de cocina, también puedes probar el bacalao a la vizcaína, que comparte ese sabor intenso y tan tradicional.

Ingredientes básicos

La lista es sencilla:

500 g de callos de bacalao (tripas, pieles)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Un poco de pimentón picante (opcional)

2 cucharadas de salsa de tomate

Aceite de oliva virgen extra

Sal (con cuidado)

Agua

Preparación paso a paso

Antes de ponerte a cocinar, hay algo clave: desalar bien el bacalao. Sin esto, el plato pierde todo el equilibrio. Empieza limpiando los callos de bacalao y cortándolos en trozos medianos. Después, ponlos en una olla con agua y una hoja de laurel. Llévalos a ebullición y déjalos hervir unos 10 o 15 minutos. Así eliminas impurezas y los dejas listos para el guiso. Mientras tanto, puedes ir preparando el sofrito. Pica la cebolla y los ajos bien finos. Llévalos a una cazuela con aceite de oliva y cocina a fuego medio. No tengas prisa aquí: la cebolla debe quedar blanda y ligeramente dorada. Cuando esté en su punto, añade el pimentón. Remueve rápido para que no se queme. Justo después, incorpora la salsa de tomate y mezcla bien. Ahora sí, añade los callos de bacalao escurridos. Remueve con cuidado para que se integren con el sofrito. Agrega un poco del líquido de la cocción. Cuece una media hora. Sin prisas. Es en este momento cuando la gelatina del bacalao empieza a hacer su trabajo y la salsa va cogiendo cuerpo.

El punto perfecto

No hay una única textura “correcta”, pero sí una referencia clara: la salsa debe quedar ligada, con cierta densidad, pero sin resultar pesada.

Si ves que espesa demasiado, añade un poco más de caldo. Si, por el contrario, queda algo líquida, déjala reducir unos minutos más.

Y sobre todo, prueba. Ajustar el sabor al final marca la diferencia.

Consejos para que salgan bien

Aquí la clave es la calma. No es una receta difícil, pero sí agradece el fuego lento.

Remueve de vez en cuando, pero sin deshacer el bacalao. Y vigila la sal. Es fácil pasarse si no pruebas antes.

Para otras ideas y versiones, el bacalao frito es un clásico que nunca falla. Para algo más tradicional, las migas con bacalao.

Cómo servir los callos de bacalao

Lo ideal es servirlos bien calientes , recién hechos. Aunque también es cierto que, de un día para otro, el sabor se intensifica y están incluso mejor.

, recién hechos. Aunque también es cierto que, de un día para otro, el sabor se intensifica y están incluso mejor. Acompáñalos con buen pan . No es opcional. Esa salsa hay que aprovecharla. Y poco más. Es un plato que no necesita adornos.

. No es opcional. Esa salsa hay que aprovecharla. Y poco más. Es un plato que no necesita adornos. Hay quien añade garbanzos cocidos para hacerla más contundente. Otros prefieren un toque picante con guindilla. Incluso un chorrito de vino blanco durante la cocción puede darle un matiz interesante.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 45-60 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 350-420 kcal por ración

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal