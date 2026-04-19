El burrito no siempre tiene que saber a lo de siempre. De hecho, esta versión demuestra justo lo contrario. Este burrito mediterráneo con pollo y tzatziki mezcla ingredientes frescos, sabores suaves y una salsa que marca la diferencia desde el primer bocado.

Lo bueno es que no necesitas complicarte. Es una receta fácil, bastante rápida y perfecta tanto para una comida ligera como para una cena sin demasiadas vueltas.

Burrito mediterráneo con pollo y tzatziki

Aquí la idea es sencilla: coger la estructura de un burrito clásico y llevarla hacia sabores más frescos, más mediterráneos. El resultado es equilibrado, nada pesado y muy fácil de adaptar.

Además, es de esas recetas que puedes repetir sin aburrirte, cambiando pequeños detalles.

Ingredientes

2 pechugas de pollo

4 tortillas de trigo

1 yogur natural (mejor tipo griego)

½ pepino

1 diente de ajo

Zumo de medio limón

Aceite de oliva

Lechuga

Tomate

Sal y pimienta

Orégano o especias al gusto

Preparación paso a paso

Empieza con el pollo. Corta las pechugas en tiras finas; así se cocinan antes y quedan más jugosas. Agrega sal o las especias que más te guste integrar. Cocina el pollo en una sartén con un chorro de aceite de oliva hasta que esté bien dorado por fuera, pero sin pasarte para que no se seque. Retíralo y déjalo reposar unos minutos. Mientras tanto, prepara la salsa. Aquí está gran parte del sabor del burrito. Ralla el pepino y escúrrelo bien. Mezcla el pepino con zumo de limón, aceite, sal y el ajo muy picado. Remueve hasta conseguir una textura cremosa.

Ya tienes el tzatziki listo.

Ahora pasa a las verduras. Lava la lechuga y el tomate, y córtalos en trozos pequeños. Nada complicado, simplemente que luego sea fácil de montar y comer.

Antes de montar el burrito, calienta ligeramente las tortillas. Unos segundos en sartén o microondas son suficientes. Esto hace que sean más flexibles y no se rompan al enrollarlas.

Montaje del burrito

Coloca una tortilla sobre una superficie plana . En primer lugar, añade una base de lechuga. Después el pollo caliente y, encima, el tomate.

. En primer lugar, añade una base de lechuga. Después el pollo caliente y, encima, el tomate. A continuación, incorpora una buena cucharada de salsa tzatziki . Aquí no conviene quedarse corto. Esa mezcla fresca y cremosa es la que le da personalidad al plato.

. Aquí no conviene quedarse corto. Esa mezcla fresca y cremosa es la que le da personalidad al plato. Dobla los laterales hacia dentro y enrolla el burrito con cuidado. Si quieres, puedes cortarlo por la mitad para que quede más vistoso al servir.

Consejos para que quede mejor

Si te apetece darle un extra, hay varias opciones que funcionan muy bien.

Por ejemplo, puedes añadir queso feta desmenuzado. Aporta un punto salado que combina perfectamente con el yogur y el pollo. También encajan muy bien unas aceitunas negras en rodajas.

¿Prefieres una versión distinta? Cambia el pollo por pavo o incluso por garbanzos especiados si buscas una alternativa vegetariana.

Otro truco sencillo: una vez montado, pasa el burrito por la sartén un par de minutos. Se tuesta ligeramente por fuera y mejora la textura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 burritos

Información nutricional: 350-400 kcal por unidad

Tipo de cocina: Mediterránea / fusión

Tipo de comida: Comida principal