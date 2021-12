El boniato picante es un excelente aperitivo para aguantar el apetito. Esta es una receta originaria de Pakistán y destaca por su sencillez a la hora de ser preparada. Podría considerarse casi un snack tradicional, o una comida rápida en dicho país. El uso de la especia llamada chaat masala en su preparación así lo dejan entrever. Precisamente, su sabor combina bastante con el de los boniatos, resaltando acidez y también un ligero toque de dulzor. No obstante, lo que caracteriza este plato es su ligero toque picante, algo casi impensable para preparar boniatos en la cocina occidental.

El boniato picante no es tan fuerte como otros platos propios de la comida pakistaní. Sus ingredientes son muy naturales y no ignoran los sabores dulces y ácidos. Para comenzar, la salsa de la receta está compuesta por dos frutas cítricas que son la naranja y el limón. Esto resalta el picor, pero de una forma muy natural y no tan escandalosa. Básicamente, el pimiento picante y el chaat masala.

Los boniatos picantes forman un aperitivo bastante saludable y nutritivo. Todos sus componentes son naturales y aportan sustancias positivas al organismo. Este tipo de receta contribuye a mantener el sistema inmune fuerte y también tienen un impacto positivo en el metabolismo y la digestión. Su composición le convierte en un alimento ideal para dietas fitness y personas con régimen vegano. A continuación, verás lo sencillo y rápido que se prepara esta receta… ¡Continúa leyendo!

Ingredientes: