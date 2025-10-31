Berenjenas rellenas de bacalao al horno con la receta de Karlos Arguiñano

Las berenjenas rellenas de bacalao al horno son uno de esos platos que huelen a casa, a cocina de toda la vida. Karlos Arguiñano, fiel a su estilo directo y lleno de buen humor, propone una receta sencilla pero con muchísimo sabor. Es una forma estupenda de disfrutar de un plato sano, equilibrado y con ese toque mediterráneo que convierte cualquier comida en algo especial.

Ingredientes

2 berenjenas grandes

300 g de bacalao desalado y desmigado

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

½ pimiento rojo

2 tomates maduros o 150 g de tomate triturado

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de harina

½ vaso de leche o caldo de pescado

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta al gusto

Queso rallado para gratinar

Perejil fresco picado

Preparación paso a paso

Prepara las berenjenas:

Lava bien las berenjenas, córtalas a lo largo y hazles unos cortes en la pulpa sin llegar a la piel. Píntalas con un poco de aceite y mételas al horno a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén blandas. Sácalas, deja que enfríen un poco y, con cuidado, vacíalas con una cuchara. Reserva tanto la piel como la pulpa. Haz el sofrito:

En una sartén con un chorrito de aceite, sofríe la cebolla y los ajos picados. Cuando empiecen a tomar color, añade el pimiento rojo y deja que se cocine a fuego medio. Luego incorpora el tomate triturado y cocina unos minutos más, hasta que la salsa espese ligeramente. Añade la berenjena y el bacalao:

Incorpora la pulpa de las berenjenas y el bacalao desmigado. Remueve bien para que todo se integre y deja que se cocine unos cinco minutos, mientras el bacalao suelta su sabor y aroma. Espesa el relleno:

Espolvorea una cucharada de harina sobre la mezcla y añade poco a poco la leche o el caldo, removiendo constantemente para evitar grumos. Deja que espese y añade una pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Rellena y hornea:

Coloca las pieles de berenjena en una fuente de horno, rellénalas con la mezcla y cúbrelas con queso rallado. Gratina a 200 °C durante unos 10 o 15 minutos, hasta que el queso se derrita y se dore ligeramente. Sirve con un toque final:

Retira del horno y espolvorea perejil fresco por encima. Sírvelas calientes, acompañadas de una ensalada o un poco de arroz si quieres un plato más completo.

Resultado final

El resultado son unas berenjenas suaves y jugosas, con un relleno cremoso y un sabor que combina la dulzura del vegetal con el punto salado del bacalao. Es un plato equilibrado, sencillo de preparar y muy agradecido.

Como siempre dice Arguiñano, “en la cocina, lo importante es disfrutar mientras se hace”, y este plato tiene justo ese espíritu: el de las recetas hechas con calma, con ingredientes sencillos y con ese cariño que se nota en cada bocado.

Un clásico que nunca pasa de moda y que, sin duda, merece un lugar fijo en cualquier recetario casero.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 raciones

Calorías totales: Aproximadamente 1.000 kcal (unas 250 kcal por porción)

Tipo de cocina: Española / Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal