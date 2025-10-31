Berenjenas rellenas de bacalao al horno con la receta de Karlos Arguiñano
Descubre cómo preparar unas deliciosas berenjenas rellenas de bacalao con la receta tradicional de Karlos Arguiñano, fáciles y llenas de sabor.
Las berenjenas rellenas de bacalao al horno son uno de esos platos que huelen a casa, a cocina de toda la vida. Karlos Arguiñano, fiel a su estilo directo y lleno de buen humor, propone una receta sencilla pero con muchísimo sabor. Es una forma estupenda de disfrutar de un plato sano, equilibrado y con ese toque mediterráneo que convierte cualquier comida en algo especial.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Prepara las berenjenas:
Lava bien las berenjenas, córtalas a lo largo y hazles unos cortes en la pulpa sin llegar a la piel. Píntalas con un poco de aceite y mételas al horno a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén blandas. Sácalas, deja que enfríen un poco y, con cuidado, vacíalas con una cuchara. Reserva tanto la piel como la pulpa.
- Haz el sofrito:
En una sartén con un chorrito de aceite, sofríe la cebolla y los ajos picados. Cuando empiecen a tomar color, añade el pimiento rojo y deja que se cocine a fuego medio. Luego incorpora el tomate triturado y cocina unos minutos más, hasta que la salsa espese ligeramente.
- Añade la berenjena y el bacalao:
Incorpora la pulpa de las berenjenas y el bacalao desmigado. Remueve bien para que todo se integre y deja que se cocine unos cinco minutos, mientras el bacalao suelta su sabor y aroma.
- Espesa el relleno:
Espolvorea una cucharada de harina sobre la mezcla y añade poco a poco la leche o el caldo, removiendo constantemente para evitar grumos. Deja que espese y añade una pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto.
- Rellena y hornea:
Coloca las pieles de berenjena en una fuente de horno, rellénalas con la mezcla y cúbrelas con queso rallado. Gratina a 200 °C durante unos 10 o 15 minutos, hasta que el queso se derrita y se dore ligeramente.
- Sirve con un toque final:
Retira del horno y espolvorea perejil fresco por encima. Sírvelas calientes, acompañadas de una ensalada o un poco de arroz si quieres un plato más completo.
Resultado final
El resultado son unas berenjenas suaves y jugosas, con un relleno cremoso y un sabor que combina la dulzura del vegetal con el punto salado del bacalao. Es un plato equilibrado, sencillo de preparar y muy agradecido.
Como siempre dice Arguiñano, “en la cocina, lo importante es disfrutar mientras se hace”, y este plato tiene justo ese espíritu: el de las recetas hechas con calma, con ingredientes sencillos y con ese cariño que se nota en cada bocado.
Un clásico que nunca pasa de moda y que, sin duda, merece un lugar fijo en cualquier recetario casero.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 4 raciones
Calorías totales: Aproximadamente 1.000 kcal (unas 250 kcal por porción)
Tipo de cocina: Española / Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal