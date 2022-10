Almogrote canario, un paté irresistible

Después de aprender cómo hacer un buen almogrote, las tapas en plan de amigos no serán lo mismo. Pero, ¿de qué se trata esta receta? En la práctica, es un mojo a base de queso añejo mezclado con ajo, aceite de oliva y algún ingrediente picante. El resultado es un paté con tonos naranjas, más un sabor intenso.

Los primeros en probar el almogrote fueron los canarios, específicamente los de La Gomera durante la era medieval, donde tradicionalmente se usa queso de cabra más pimientos picantes de la región. Esta receta es parte fundamental de su gastronomía y con razón, porque es tremenda para untar y darle personalidad a una simple rebanada de pan.

Para preparar el almogrote, las cantidades son al gusto. Desde el queso, hasta el picante, pasando por el aceite. Este último determinará lo ligero o espeso que será el resultado. Por otro lado, la receta puede llevar o no tomate. Hay que saber que, con respecto al nombre, el almogrote viene de almodrote, una preparación de origen sefardí también a base de queso, aceite y ajo. En ella no siempre es necesario añadir ningún otro ingrediente, mucho menos tomates, que, para aquel entonces, aún no se conocían en Europa.

El almogrote es una buena alternativa para aprovechar el queso que estuvo más tiempo curado de lo necesario. El uso más común es como untable y gracias a su combinación de sabores es perfecto para el maridaje con el vino de tu preferencia. Por todo lo anterior, si ya vas pensando qué preparar para la próxima reunión entre amigos y familia, sigue el paso a paso para aprender hacer un rico almogrote canario y lucir como todo un profesional haciéndolo.

Ingredientes