Unas albóndigas de quínoa y lentejas en salsa vegana son un plato que se podría denominar “cruelty free”, es decir, sin ningún ingrediente de origen animal, como es obvio. Se pueden elaborar platos riquísimos y muy tradicionales utilizando otro tipo de ingredientes, como legumbres y la quínoa, un súper alimento fantástico. Cada vez es más evidente que el hecho de no comer carne no quiere decir que no se puedan elaborar platos similares, llenos de encanto.

La quinoa tiene innumerables beneficios y propiedades para la salud. Si bien es una semilla, puede consumirse como cereal y por eso se le considera un pseudo cereal. La mayor parte de sus calorías son carbohidratos complejos, pero la buena noticia es que por cada 100 gramos de quínoa tiene alrededor de 16 gramos de proteína y 6 gramos de grasa insaturada (saludable). Es un alimento increíble que tiene también un alto contenido de fibra insoluble. En cuanto a vitaminas y minerales, presenta cantidades notables de vitaminas del grupo B y E, y minerales como magnesio, potasio, hierro, fósforo, calcio y zinc.

Ingredientes: