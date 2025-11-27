Las albóndigas de bonito de Arguiñano: una receta fácil y llena de sabor casero
Disfruta las albóndigas de bonito de Arguiñano: una receta casera, fácil y llena de sabor tradicional.
Albóndigas en salsa de Karlos Arguiñano
Albóndigas de bacalao
Receta de albóndigas de la abuela
Las albóndigas de bonito Arguiñano son uno de esos platos que conquistan por su sencillez y por el sabor tan casero que dejan en la mesa. La receta, tal y como suele presentarla el popular cocinero, combina un pescado fresco y suave con una salsa hecha a fuego lento, de esas que invitan a mojar pan sin pensarlo demasiado. Es una opción excelente para variar los guisos habituales y una manera distinta de disfrutar del bonito, que a veces se pasa por alto frente a otros pescados.
Antes de entrar en detalle con esta receta albóndigas de bonito Arguiñano, quizá te apetezca explorar otras ideas relacionadas. Aquí puedes encontrar varias propuestas interesantes:
Ahora sí, vamos con el paso a paso para que sepas cómo hacer albóndigas de bonito Arguiñano de una forma clara y accesible.
Ingredientes
Para las albóndigas
- 500 g de bonito fresco
- Un diente de ajo muy picado
- Un huevo
- Dos cucharadas de pan rallado
- Perejil fresco picado
- Sal y pimienta
- Harina para formar las albóndigas
- Aceite de oliva para freír
Para la salsa
- Una cebolla grande
- Dos dientes de ajo
- Un pimiento verde
- Vino blanco
- Caldo de pescado
- Pimentón dulce
- Tomate frito
- Sal
- Aceite de oliva
- Una hoja de laurel opcional
Modo de preparación
Preparar la mezcla
Empieza picando el bonito con cuchillo para que conserve textura. Colócalo en un bol y añade el ajo, el huevo, el pan rallado y el perejil. Ajusta de sal y pimienta. La mezcla debe quedar húmeda pero compacta. Con esta base conseguirás unas albóndigas de bonito caseras Arguiñano llenas de sabor.
Formar y dorar las albóndigas
Haz pequeñas bolitas y pásalas por harina. Fríelas en aceite caliente, solo el tiempo suficiente para que tomen color. No es necesario que queden hechas por dentro porque después terminarán de cocinarse en la salsa. Ponlas a escurrir sobre papel de cocina.
Preparar la salsa
En una cazuela amplia, sofríe la cebolla, los ajos y el pimiento a fuego medio hasta que queden tiernos. Añade el pimentón y, sin esperar, el tomate frito. Mezcla bien y vierte un chorro de vino blanco. Deja que reduzca un poco y añade el caldo de pescado con la hoja de laurel. El conjunto debería empezar a burbujear despacio.
Cocinar las albóndigas en la salsa
Incorpora las albóndigas a la cazuela y cocina todo durante unos quince minutos. Poco a poco la salsa espesa y adquiere cuerpo, envolviendo el pescado con un sabor profundo y aromático. El resultado son unas auténticas albóndigas de bonito en salsa Arguiñano, perfectas para acompañar con arroz, unas patatas suaves o unas verduras salteadas.
Si te quedas con ganas de seguir experimentando, no dudes en revisar las recetas enlazadas más arriba. Sea cual sea la variante, estas albóndigas de bonito caseras Arguiñano aportan ese toque de cocina de siempre que nunca falla.