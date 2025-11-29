El truco del hijo de Karlos Arguiñano para hacer unos canelones mejores que los de tu abuela: «La bechamel…»

16 placas de canelones

2 puerros

500 g de merluza

300 g de gambas peladas

100 g de mejillones en escabeche (una lata grande)

20 ml de aceite de oliva virgen extra

20 g de harina para el relleno

40 g de harina para la bechamel sin leche

40 g de mantequilla

500 ml de fumet de pescado

Pimienta negra molida

Nuez moscada rallada

Sal

Elaboración paso a paso

El primer paso consiste en picar finamente los puerros y ponerlos a pochar en una sartén grande con aceite de oliva, siempre a fuego medio para evitar que se quemen o amarguen. Cuando estén tiernos, se incorpora la merluza cortada en dados pequeños junto con las gambas peladas. Ambos ingredientes se cocinan en unos pocos minutos. De hecho, Joseba recalca que no se trata de un guiso, sino de un salteado rápido. A continuación, se añaden los mejillones en escabeche ya escurridos. Para dar consistencia, se incorporan los 20 g de harina y se cocina un par de minutos. Después, se retira del fuego y se deja enfriar. Mientras el relleno adquiere cuerpo, se cuecen las placas de canelón siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez cocidas, se extienden sobre un paño limpio. Cuando el relleno esté templado, se colocan pequeñas porciones sobre cada placa y se enrollan cuidadosamente. Después, se reservan mientras se prepara la salsa. En un cazo, se derrite la mantequilla y se añaden los 40 g de harina. Se remueve hasta que alcance un tono ligeramente dorado. Después, se agrega el fumet caliente poco a poco sin dejar de remover con varillas, para evitar grumos. La clave es obtener una salsa cremosa similar a la bechamel tradicional. Se colocan los canelones en una fuente de horno, se cubren generosamente con la salsa y se mete la bandeja a máxima potencia hasta que la superficie quede dorada. No hace falta queso: el fumet y la mantequilla se encargan del acabado. Cuando estén listos, solo queda servirlos bien calientes y disfrutar.

El truco de Joseba Arguiñano para preparar unos canelones de marisco es una alternativa perfecta al plato de carne tradicional: sabrosos, originales, fáciles de preparar y con un toque que enamora a cualquiera. La mezcla de merluza, gambas y mejillones en escabeche los convierte en una receta para disfrutar en familia. Si buscas sorprender a tus invitados esta Navidad, estos canelones son la opción perfecta.