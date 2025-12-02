El truco del chef José Andrés para hacer las mejores albóndigas: «No necesitan…»

Entre los muchos platos que nunca pasan de moda, y a los que nadie se resiste, las albóndigas podrían estar perfectamente entre los diez primeros. Y es que esta es una de esas recetas que heredas casi sin darte cuenta, que ves preparar a tu madre o a tu abuela y que después repites porque funcionan siempre. Reconfortan, gustan a todo el mundo y aceptan casi cualquier combinación, desde el guiso más clásico hasta versiones más atrevidas que ya forman parte de nuestro recetario diario.

Con los años, este plato tan sencillo se ha ido adaptando a casi todos los gustos: albóndigas de pollo, de pescado, de tofu, de lentejas, de lo que quieras. Y aun así, mantienen ese punto que nos lleva directamente a la cocina de casa. Entre todas esas variaciones, hay una que sorprende incluso a quienes creen haberlo probado todo: las albóndigas de mar y montaña, ese concepto tan catalán que mezcla carne con ingredientes del mar y que, aunque suene arriesgado, suele dar platos realmente exquisitos. El chef José Andrés conoce bien esa fusión y tiene su propia versión. Unas albóndigas con sepia y setas que no llevan tomate y que, si las pruebas, entiendes enseguida por qué funcionan. Pero antes de llegar a la receta, José Andrés insiste en lo básico: la mezcla. Ahí es donde empieza el truco que el aplica y que te permite cocinar unas albóndigas de rechupete.

El truco de José Andrés para cocinar las mejores albóndigas

El chef lo explicó en su momento sin rodeos: mezclar carne de ternera y cerdo es lo que marca la diferencia. Ese equilibrio entre sabor y jugosidad convierte unas albóndigas normales en unas albóndigas tiernas, de las que se abren casi solas. Lo explicaba así en su programa de RTVE Vamos a cocinar con José Andrés, dejando claro una de las reglas en su cocina, y es que la base importa más de lo que parece.

Pero también piensa en quienes quieren evitar la grasa animal. Y aquí viene una idea que mucha gente no se espera: sustituir la grasa por pan viejo. Sólo ternera y miga de pan empapada en leche. En su versión, unos 20 gramos son suficientes, aunque si quieres eliminar la grasa por completo, simplemente añades un poco más. La miga debe quedar como una esponja, completamente hidratada, y a partir de ahí se mezcla con la carne para darle humedad y la consistencia adecuada que nos permita después hacer bien las albóndigas. Pero pongamos en práctica la idea de Andrés y veámos cómo se prepara este plato paso a paso, primero los ingredientes:

Ingredientes para las albóndigas con sepia

Para las albóndigas:

600 g de carne picada de ternera y cerdo

20 g de miga de pan + leche

2 ajos picados

Perejil

Sal

Pimienta negra

Un huevo

Harina

Aceite