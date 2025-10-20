Tomates rellenos al estilo de Karlos Arguiñano: receta fácil y sabrosa

Hay recetas que no pasan de moda, y los tomates rellenos son una de ellas. Fáciles de preparar, coloridos y con ese sabor de casa que tanto gusta. Karlos Arguiñano los ha preparado en más de una ocasión, siempre con ese toque alegre y sencillo que le caracteriza. Esta versión conserva su espíritu: ingredientes básicos, poco tiempo de elaboración y un resultado de esos que alegran la mesa sin complicarse la vida.

Ingredientes

4 tomates grandes, maduros pero firmes

100 g de arroz

1 cebolla mediana

1 diente de ajo

Medio pimiento rojo

Medio calabacín

2 latas de atún en aceite de oliva (unos 150 g escurrido)

50 g de queso rallado (emmental o mozzarella)

2 cucharadas de tomate frito

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

Un poco de perejil fresco picado

Preparación

Preparar los tomates

Lava los tomates y corta la parte superior, como si fueran una tapa. Con una cuchara pequeña, vacía el interior con cuidado de no romper la piel. Guarda la pulpa en un cuenco, porque la utilizaremos más adelante. Coloca los tomates boca abajo sobre papel de cocina para que suelten el exceso de líquido. Cocer el arroz

Pon una cacerola con agua y una pizca de sal. Cuando empiece a hervir, añade el arroz y deja que cueza unos 10 o 12 minutos, hasta que quede tierno pero no pasado. Escurre y reserva. Hacer el sofrito

Pica la cebolla, el ajo, el pimiento y el calabacín en trozos pequeños. En una sartén amplia con un chorrito de aceite de oliva, sofríe primero la cebolla y el ajo hasta que se ablanden. Añade después el pimiento y el calabacín, y deja que se cocinen a fuego medio durante unos minutos. Incorpora la pulpa de tomate que habías reservado y deja que se evapore parte del jugo. Añade sal y pimienta al gusto. Mezclar el relleno

Agrega el arroz cocido al sofrito y remueve bien. Añade el atún desmenuzado y las cucharadas de tomate frito. Cocina unos minutos más para que los sabores se integren. El relleno debe quedar húmedo, sin llegar a ser líquido. Rellenar los tomates

Coloca los tomates vacíos en una fuente para horno. Rellénalos con la mezcla, presionando un poco con una cuchara. Cubre con el queso rallado y coloca las tapas encima o al lado, según prefieras. Hornear

Precalienta el horno a 180 ºC. Mete la fuente y hornea unos 25 minutos, hasta que los tomates estén tiernos y el queso dorado. Si las tapas se tuestan demasiado, retíralas a mitad de cocción. Servir

Antes de servir, espolvorea perejil fresco picado. Este plato se puede disfrutar caliente, templado o incluso frío. Es ideal para una comida ligera o una cena sencilla.

Consejos y variaciones

Si te apetece variar, puedes sustituir el arroz por quinoa o couscous .

. Para una versión vegetariana, omite el atún y añade champiñones o legumbres cocidas.

o legumbres cocidas. Unas aceitunas negras picadas o unas alcaparras aportan un punto de sabor muy agradable.

A la hora de servir, quedan muy bien sobre una base de hojas verdes aliñadas con un poco de aceite y vinagre.

Un plato casero, nutritivo y con encanto

En definitiva, los tomates rellenos al estilo de Karlos Arguiñano son un ejemplo de cocina sencilla, sabrosa y hecha con cariño. Una receta que se disfruta tanto al prepararla como al comerla, y que demuestra que lo mejor de la cocina española sigue estando en los platos de siempre.

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (por ración):

Calorías: 260 kcal | Proteínas: 10 g | Grasas: 15 g | Hidratos de carbono: 20 g

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Plato principal o entrante