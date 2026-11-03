Tarta de calabaza y verduras: receta casera fácil y saludable

Noviembre trae una bajada de temperaturas muy brusca y, con ella, una despensa llena de calabazas y verduras de temporada que piden un hueco inmediato en el horno de casa. Las cremas están bien, pero preparar un pastel salado consistente cambia por completo la dinámica de una cena aburrida entre semana. Olvídate de complicaciones técnicas innecesarias; este tipo de platos salados resuelve cenas improvisadas con una elegancia informal que siempre triunfa.

Y si un día te apetece cambiar de registro, investigar un reconfortante pastel salado de calabaza y queso o animarte con un quiché de queso de cabra, calabaza y champiñón abre un abanico fantástico.

Incluso puedes mirar hacia influencias del centro de Europa probando un rico quiche de calabaza y queso suizo cuando tengas invitados en casa.

Ingredientes

1 lámina de masa quebrada refrigerada (de hojaldre también sirve si te gusta más crujiente)

400 gramos de pulpa de calabaza limpia y sin corteza

1 calabacín mediano de tamaño normal

1 puerro hermoso (aprovechando sobre todo la parte blanca)

3 huevos camperos de tamaño medio

200 mililitros de nata líquida para cocinar (o leche evaporada si buscas algo más ligero)

100 gramos de queso rallado que funda bien (un emmental o un buen gouda)

Aceite de oliva virgen extra, sal fina

Una pizca de pimienta negra molida y una pizca de nuez moscada

Cómo hacer tarta de calabaza y verduras paso a paso

Precalienta el horno a 375° ya que tendrá tiempo de alcanzar esa temperatura mientras preparas el relleno. Extiende la masa hecha de masa de hojaldre sobre el molde redondo para hornear, pinchando el fondo con un tenedor para que no se levante al azar y hornea sola por 10 minutos. Corta el puerro finamente, haz media luna de los calabacines y corta la calabaza en dados. Vierte abundante aceite en una sartén grande y fríe suavemente el puerro en ella hasta que se ablande y quede transparente. Mezcla la calabaza y los calabacines en la sartén, añade sal y pimienta y déjalos freír durante 12 minutos hasta que veas que las verduras están al dente. Bate los huevos en un recipiente hondo junto con la nata líquida, la sal y la nuez moscada. Vuelca las verduras ya salteadas sobre la base de tarta precocida y repártelas bien por toda la superficie. Baña todo con la mezcla de huevo y nata, procurando que el líquido penetre bien por los huecos entre las verduras. Cubre con el queso rallado y devuelve el molde al horno durante 25 – 30 minutos hasta ver la superficie dorada y firme.

Trucos para que salga perfecto

El gran peligro de usar calabaza en tartas saladas es el agua que suelta al cocinarse, que puede arruinar la base. Dorar las verduras en la sartén antes de meterlas en el horno ayuda a evaporar gran parte de esa humedad sin volverte loco. Si andas con prisa, meter la calabaza troceada en el microondas unos minutos antes de pasarla por la sartén también saca a relucir todo el líquido sobrante.

Variantes de la receta

La versatilidad de estos pasteles vegetales permite improvisar según lo que encuentres en la nevera. Puedes cambiar el puerro por cebolla morada o sumar un buen puñado de espinacas frescas al salteado para añadir un toque de color verde intenso.

Con qué acompañar tarta de calabaza y verduras

Una porción generosa de esta tarta funciona perfectamente como plato único si la rodeas de frescura. Una ensalada de hojas verdes con una vinagreta sencilla de mostaza y miel limpia el paladar entre bocado y bocado de manera excelente. Si buscas una comida de mediodía más completa, una taza humeante de caldo casero o una crema ligera de legumbres cierran un menú otoñal redondo.

Cómo conservar tarta de calabaza y verduras

Guarda lo que sobre en un recipiente bien cerrado en la balda intermedia de la nevera, donde aguanta en perfecto estado tres días sin perder sabor.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos contando el horneado

Porciones: 6 raciones equilibradas

Tipo de cocina: Casera mediterránea / Vegetariana

Tipo de comida: Comida principal o cena informal

Información nutricional: Unas 280 kcal por cada 100 gramos (aproximadamente 310-350 kcal por ración individual, según el tipo de masa y la grasa del queso elegido).