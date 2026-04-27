Sopa de pollo reconfortante y saludable
Si te apetece cocinar casero con platos saludables y llenos de sabor, no dejes de probar esta sopa de pollo reconfortante y saludable.
Esta sopa de pollo saludable y reconfortante no deja de pasar de moda. En cualquier momento del año, no solo en invierno, es una excelente opción. Es sencilla, económica y, bien hecha, tiene un sabor profundo que no se consigue con atajos.
Además, no necesitas ingredientes raros. Con básicos de cocina puedes preparar un caldo lleno de matices y un resultado que sienta bien de verdad.
Ingredientes (para 4-6 personas)
Cómo hacer sopa de pollo paso a paso
No tiene complicación, pero conviene respetar los tiempos.
- En primer lugar, limpia bien el pollo. Si usas carcasa, mejor, porque aporta más sabor al caldo. Colócala en una olla grande junto con el agua fría.
- Lleva a ebullición a fuego medio. Cuando empiece a hervir, verás una espuma en la superficie. Retírala con una cuchara. Este paso es rápido pero importante si quieres un caldo limpio.
- Añade las verduras troceadas: zanahoria, puerro, apio y patata. No hace falta cortarlas perfectas, solo en trozos grandes.
- Baja el fuego y deja cocer durante unos 45-60 minutos. Sin prisa. Aquí es donde se forma el sabor.
- Pasado ese tiempo, saca el pollo. Desmenúzalo cuando se enfríe un poco y resérvalo.
- Cuela el caldo. Puedes dejarlo tal cual o añadir fideos o arroz y cocer unos minutos más.
- Devuelve el pollo desmenuzado a la olla, ajusta de sal y añade un chorrito de aceite de oliva al final.
- Y ya está. Nada complicado, pero el resultado habla por sí solo.
Por qué esta sopa es tan reconfortante
No es solo una sensación. Tiene lógica.
- El caldo caliente ayuda a hidratar, aporta minerales y es fácil de digerir. El pollo, por su parte, suma proteínas sin ser pesado. Y las verduras completan el plato con vitaminas.
- Por eso es tan habitual cuando alguien está resfriado o necesita algo ligero pero nutritivo.
- Además, es una receta muy adaptable. Puedes hacerla más contundente o más ligera según lo que te apetezca.
Trucos para mejorar el sabor
Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.
- Empieza con agua fría: así el caldo extrae mejor el sabor del pollo.
- Cocción lenta: cuanto más suave, mejor resultado.
- No abuses de la sal al principio: es mejor ajustar al final.
- Añade hierbas: un poco de laurel o perejil fresco cambia mucho el resultado.
- Y si quieres un caldo más concentrado, puedes dejarlo reducir un poco más de lo normal.
Variaciones que puedes probar
La base es siempre la misma, pero a partir de ahí puedes adaptarla.
Puedes añadir:
- Fideos finos para una versión más clásica
- Arroz si quieres algo más completo
- Verduras extra como calabacín o judías verdes
- También puedes darle un toque diferente con especias suaves como cúrcuma o jengibre, sobre todo si buscas un perfil más reconfortante.
- Incluso hay quien añade un huevo cocido picado justo antes de servir. Funciona muy bien.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10-15 minutos
Tiempo de cocción: 45-60 minutos
Porciones: 4-6 raciones
Información nutricional: aproximadamente 600-800 kcal totales (unas 120-150 kcal por ración, dependiendo de los ingredientes añadidos)
Tipo de cocina: tradicional / casera
Tipo de comida: plato principal ligero o primer plato