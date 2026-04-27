Recetas de pollo

Sopa de pollo reconfortante y saludable

Sopa casera
Sopa de pollo.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Si te apetece cocinar casero con platos saludables y llenos de sabor, no dejes de probar esta sopa de pollo reconfortante y saludable.

Esta sopa de pollo saludable y reconfortante no deja de pasar de moda. En cualquier momento del año, no solo en invierno, es una excelente opción. Es sencilla, económica y, bien hecha, tiene un sabor profundo que no se consigue con atajos.

Además, no necesitas ingredientes raros. Con básicos de cocina puedes preparar un caldo lleno de matices y un resultado que sienta bien de verdad.

Ingredientes (para 4-6 personas)

  • 1 carcasa de pollo o 2 muslos grandes
  • 1 pechuga de pollo (opcional, para más carne)
  • 2 zanahorias
  • 1 puerro
  • 1 rama de apio
  • 1 patata mediana
  • 1 litro y medio de agua
  • Sal al gusto
  • Pimienta
  • Un chorrito de aceite de oliva
  • Opcional: fideos finos, arroz o huevo cocido

    • Cómo hacer sopa de pollo paso a paso

    No tiene complicación, pero conviene respetar los tiempos.

    1. En primer lugar, limpia bien el pollo. Si usas carcasa, mejor, porque aporta más sabor al caldo. Colócala en una olla grande junto con el agua fría.
    2. Lleva a ebullición a fuego medio. Cuando empiece a hervir, verás una espuma en la superficie. Retírala con una cuchara. Este paso es rápido pero importante si quieres un caldo limpio.
    3. Añade las verduras troceadas: zanahoria, puerro, apio y patata. No hace falta cortarlas perfectas, solo en trozos grandes.
    4. Baja el fuego y deja cocer durante unos 45-60 minutos. Sin prisa. Aquí es donde se forma el sabor.
    5. Pasado ese tiempo, saca el pollo. Desmenúzalo cuando se enfríe un poco y resérvalo.
    6. Cuela el caldo. Puedes dejarlo tal cual o añadir fideos o arroz y cocer unos minutos más.
    7. Devuelve el pollo desmenuzado a la olla, ajusta de sal y añade un chorrito de aceite de oliva al final.
    8. Y ya está. Nada complicado, pero el resultado habla por sí solo.Caldo casero

    Por qué esta sopa es tan reconfortante

    No es solo una sensación. Tiene lógica.

    • El caldo caliente ayuda a hidratar, aporta minerales y es fácil de digerir. El pollo, por su parte, suma proteínas sin ser pesado. Y las verduras completan el plato con vitaminas.
    • Por eso es tan habitual cuando alguien está resfriado o necesita algo ligero pero nutritivo.
    • Además, es una receta muy adaptable. Puedes hacerla más contundente o más ligera según lo que te apetezca.

    Trucos para mejorar el sabor

    Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

    • Empieza con agua fría: así el caldo extrae mejor el sabor del pollo.
    • Cocción lenta: cuanto más suave, mejor resultado.
    • No abuses de la sal al principio: es mejor ajustar al final.
    • Añade hierbas: un poco de laurel o perejil fresco cambia mucho el resultado.
    • Y si quieres un caldo más concentrado, puedes dejarlo reducir un poco más de lo normal.

    Variaciones que puedes probar

    La base es siempre la misma, pero a partir de ahí puedes adaptarla.
    Puedes añadir:

    • Fideos finos para una versión más clásica
    • Arroz si quieres algo más completo
    • Verduras extra como calabacín o judías verdes
    • También puedes darle un toque diferente con especias suaves como cúrcuma o jengibre, sobre todo si buscas un perfil más reconfortante.
    • Incluso hay quien añade un huevo cocido picado justo antes de servir. Funciona muy bien.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10-15 minutos

    Tiempo de cocción: 45-60 minutos

    Porciones: 4-6 raciones

    Información nutricional: aproximadamente 600-800 kcal totales (unas 120-150 kcal por ración, dependiendo de los ingredientes añadidos)

    Tipo de cocina: tradicional / casera

    Tipo de comida: plato principal ligero o primer plato

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas