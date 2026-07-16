Solomillo encebollado: receta tradicional con cebolla caramelizada

El solomillo encebollado es, posiblemente, uno de los platos más honestos que puedes poner sobre la mesa. No busca esconderse detrás de especias exóticas ni técnicas de vanguardia que requieran un laboratorio. Su grandeza nace de la alquimia sencilla entre una pieza de carne tierna y la dulzura profunda de la cebolla bien trabajada. Es el tipo de receta que, si la haces con cariño, huele a domingo, a hogar y a cocina de toda la vida.

Lo primero que debes entender es que aquí la protagonista no es solo la carne. La cebolla requiere su tiempo. Si la precipitas, se quemará; si la tratas con paciencia, se volverá una confitura natural que elevará el solomillo a otra dimensión.

Hay quienes prefieren el Solomillo de pavo al horno cuando buscan algo más ligero, o quienes optan por la comodidad de un Solomillo de cerdo al horno para olvidarse del fuego durante un rato. Pero el encebollado tiene una personalidad propia, una humildad que no necesita más complicaciones.

Modo de preparación

Para que el plato brille, empieza cortando la cebolla en juliana fina. Nada de prisas. Utiliza una sartén de fondo grueso y un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra. A fuego suave, deja que la cebolla sude y se vuelva transparente, hasta alcanzar ese tono dorado oscuro, casi ámbar, donde los azúcares propios del vegetal se caramelizan por sí mismos. No necesitas añadir azúcar si controlas el tiempo; el calor hará el trabajo sucio. Mientras la cebolla toma color, limpia el solomillo. Retira los nervios o cualquier exceso de grasa, córtalo en medallones de un grosor generoso, si es demasiado fino, se resecará en nada, y da un toque de sal. Sellar la carne es el paso definitivo. Necesitas una sartén que eche humo. Un golpe de calor fuerte para crear esa costra exterior que mantiene los jugos dentro. Cuando la carne esté dorada por fuera pero aún rosada por dentro, retírala. Ese es el momento en que vuelves a la sartén de la cebolla. Incorpora el solomillo con los jugos que haya soltado en el plato y deja que todo se integre durante un par de minutos. Si tienes un fondo de carne o un poco de vino blanco a mano, desglasa para recuperar todo lo que se ha quedado pegado en el fondo. Si buscas una variante más melosa, siempre puedes echar un vistazo a la técnica detrás de un Solomillo en salsa de la abuela, que guarda similitudes en cuanto al mimo necesario para ligar una buena salsa.

El resultado final debe ser una carne que se corta con el tenedor y una cebolla que casi se deshace, mezclándose con la salsa de su propia cocción. No requiere guarniciones estrambóticas.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la cebolla no sepa amarga es no subir el fuego. Empieza cortándola en juliana muy fina y deja que sude en la sartén con un poco de sal y aceite de oliva virgen extra. Si ves que se seca demasiado, añade una cucharada de agua, no aceite.

Para la carne, el truco es que esté a temperatura ambiente antes de entrar en contacto con la sartén. Si está fría, bajará la temperatura del aceite y, en lugar de sellarse, se cocerá soltando sus jugos, perdiendo toda la gracia.

Variantes de la receta

Si quieres darle una vuelta, prueba a añadir un chorrito de vino dulce, como un Pedro Ximénez, al final de la caramelización; el contraste es espectacular. Otra opción es integrar unas láminas de manzana ácida junto con la cebolla, lo que aporta una frescura inesperada.

Con qué acompañar solomillo encebollado

Este plato es un lienzo en blanco para guarniciones que agradezcan el contacto con una buena salsa. Las patatas fritas caseras, cortadas de forma irregular y muy crujientes, son el estándar de oro.

Si buscas algo más ligero, un puré de patata casero con un poco de nuez moscada, o incluso unos pimientos del piquillo confitados en la propia sartén, crean un equilibrio perfecto. Si eres más de verduras, una ensalada de brotes verdes con una vinagreta potente cortará la grasa de la carne.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (la mayoría, destinados al caramelizado paciente de la cebolla).

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: Aproximadamente 420 kcal por ración (basado en un corte magro de solomillo y el uso controlado de aceite).

Tipo de cocina: Tradicional española.

Tipo de comida: Plato principal de carne.