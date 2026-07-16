Saltado de pollo: receta peruana tradicional fácil y llena de sabor

El saltado de pollo es, posiblemente, uno de los platos más vibrantes que puedes preparar un martes cualquiera cuando el tiempo aprieta pero el cuerpo pide algo con alma. Esta joya de la gastronomía peruana, heredera de la fusión entre la cocina criolla y la influencia china, no es solo una receta; es un ejercicio de velocidad, técnica y fuego. Si has pasado tiempo cocinando, sabrás que el pollo puede volverse aburrido si siempre recurres a Muslos de pollo al horno o recetas más convencionales. Aquí, en cambio, el pollo se transforma en una explosión de sabor gracias al contacto directo con el wok o la sartén bien caliente.

Ingredientes

Necesitas pechuga de pollo cortada en tiras generosas.

Busca cebolla morada, fundamental por su punto dulce y crujiente

Tomates maduros pero firmes

Ají amarillo fresco (si no das con él, una pasta de buena calidad hace maravillas)

Un buen chorro de salsa de soja

Cilantro fresco picado al final

Un toque de vinagre de vino tinto

Un diente de ajo bien picado

Sal, pimienta negra recién molida

No olvides que esta base es tan versátil que, si un día quieres cambiar el perfil, podrías terminar volviendo a un clásico Arroz con pollo de la abuela para reconfortar el cuerpo.

Cómo hacer saltado de pollo paso a paso

El secreto absoluto es el orden. Calienta el wok hasta que humee levemente. Sella el pollo a fuego vivo, buscando ese dorado exterior que encierra los jugos; no lo cocines de más, que el pollo seco es un pecado. Retira y reserva. En ese mismo calor residual, saltea la cebolla en gajos, el ají y el ajo durante apenas un par de minutos. Queremos que la cebolla pierda la agresividad, pero que mantenga su estructura. Incorpora el tomate y el pollo, baña con la soja y el vinagre, y agita con determinación. Un golpe de calor, un par de vueltas y listo. Termina con el cilantro fresco repartido por encima justo antes de servir. Pon a punto de sal.

Trucos para que salga perfecto

La clave aquí es el fuego. Si intentas cocer los ingredientes, obtendrás un resultado sin mucha gracia. Debes sofreír y dorar. Puedes hacerlo en varias tandas en lugar de todo de golpe. Si sueltas todo de golpe, los ingredientes empezarán a soltar agua y el efecto saltado desaparecerá.

Si buscas texturas diferentes o algo más dulce, mira lo bien que funciona el Pollo a la miel, pero con este saltado, lo que buscas es la potencia del vinagre y la soja.

Variantes de la receta

Puedes jugar con el cuerpo del plato añadiendo verduras que aguanten bien el fuego, como pimiento rojo o incluso unos champiñones laminados. Algunos cocineros añaden un toque de cebollino o un poco de jengibre fresco picado para acentuar esa raíz asiática tan marcada en el estilo peruano.

Con qué acompañar saltado de pollo

La tradición es sagrada: arroz blanco bien suelto y unas patatas fritas. Sí, todo junto. Ese es el truco peruano: mezclar las papas fritas con el jugo de la carne y la soja. La combinación de almidón y esa salsa agridulce es lo que hace que sea un plato imbatible.

Cómo conservar saltado de pollo

Si te sobra algo guárdalo en un recipiente hermético en la nevera. No esperes más de dos días. Lo ideal es darle un golpe rápido de calor al día siguiente, pero acepta que las verduras ya no tendrán el mismo punto crujiente que recién hechas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos de ejecución rápida.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: Aproximadamente 380 calorías por ración, dependiendo de la cantidad de arroz y papas añadidas.

Tipo de cocina: Fusión peruano-china.

Tipo de comida: Plato principal contundente y energético.