Receta de repápalos: plato tradicional, fácil y económico

Los repápalos son uno de esos platos que conectan directamente con la cocina de antes, la de aprovechar lo que había en casa y transformarlo en algo delicioso. Típicos de Extremadura, forman parte del recetario más humilde y entrañable de la gastronomía popular. Hoy en día, los repápalos extremeños se siguen preparando en muchos hogares como homenaje a las recetas heredadas, especialmente cuando apetece un dulce sencillo y reconfortante.

Este plato, que puede encontrarse tanto en versión salada como dulce, destaca por su bajo coste y su facilidad de elaboración. En esta ocasión nos centramos en los repápalos dulces, una preparación tradicional que se ha transmitido de generación en generación.

Un dulce con historia y sabor casero

Los repápalos de la abuela nacen de la necesidad de no desperdiciar el pan duro. A partir de ingredientes básicos como pan, leche, huevos y azúcar, se conseguía un postre nutritivo y muy sabroso. Por eso, los repápalos de pan son un claro ejemplo de cocina de aprovechamiento, tan presente en los pueblos extremeños.

Este tipo de elaboraciones forman parte del patrimonio de los dulces tradicionales españoles, junto a recetas como las torrijas, las gachas dulces o los pestiños. En Extremadura, los repápalos ocupan un lugar especial dentro de los postres típicos extremeños, especialmente en épocas frías o en celebraciones familiares.

Ingredientes para 4 personas

200 g de pan duro

500 ml de leche

2 huevos

100 g de azúcar

1 rama de canela

La piel de un limón

Aceite de oliva suave para freír

Canela en polvo para espolvorear

Con estos ingredientes se preparan unos clásicos repápalos de leche, suaves y aromáticos.

Preparación paso a paso

Comienza troceando el pan en pedazos pequeños y colócalo en un bol amplio. Calienta la leche junto con la rama de canela y la piel de limón hasta que empiece a hervir. Retira del fuego y deja infusionar unos minutos para que tome aroma. Vierte la leche caliente sobre el pan y deja reposar hasta que esté bien empapado. A continuación, retira la canela y la piel de limón y aplasta la mezcla con un tenedor o con las manos hasta obtener una masa homogénea. Añade los huevos y mezcla bien hasta integrarlos por completo. Pon una sartén al fuego con abundante aceite. Cuando esté caliente, ve tomando porciones de masa con una cuchara y fríelas hasta que estén doradas por ambos lados. Sácalas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

El toque dulce final

Una vez fritos, espolvorea los repápalos con azúcar y canela en polvo al gusto. También puedes bañarlos ligeramente con leche caliente azucarada, una variante muy común en muchas casas y que realza el carácter de los repápalos dulces.

El resultado es un postre tierno por dentro y ligeramente crujiente por fuera, con un sabor que recuerda a la cocina de siempre.

Consejos y variantes

Cada familia tiene su versión de los repápalos. Algunos añaden un chorrito de anís, otros incorporan ralladura de naranja en lugar de limón. También se pueden servir con miel o acompañados de natillas.

Sea cual sea la variante, los repápalos extremeños conservan su esencia: sencillez, tradición y sabor auténtico. Son ideales para quienes buscan postres típicos extremeños fáciles de hacer y con ingredientes básicos.