Macarrones con queso al microondas: receta rápida

Una de las historias sobre el origen de los macarrones con queso que más se ha hecho popular es la del cocinero James Hemings, quien era esclavo del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Se dice que Hemings pidió su libertad después de haber estudiado en varias escuelas de cocina francesa. A cambio de ella, Jefferson le pidió que enseñara al hermano menor de Hemings cómo preparar sus recetas favoritas, entre ellas los mac n’ cheese. Años más tarde, la receta de los macarrones con queso apareció en un recetario hecho por una cuñada de Jefferson. El nombre del plato no se atribuyó a ningún autor. En aquel entonces, la receta consistía en usar una cazuela al estilo inglés donde se mezclaban todos los ingredientes. Con el día a día y con el tiempo las cosas fueron cambiando y mucho más cuando los macarrones con queso llegaron a las manos de Kraft Foods, la industria que creó una forma mucho más rápida de preparar esta receta sin complicaciones. Actualmente, los reconocidos mac and cheese se pueden encontrar en cualquier parte y existen versiones para prepararlos desde cero en casa con ingredientes muy sencillos, como en la siguiente receta. Ingredientes:

100 gramos de macarrones

½ taza de leche evaporada

1 taza de agua

4 cucharadas de queso emmental

1 cucharada de queso parmesano

Medio litro de caldo de pollo

Preparación:

Para comenzar a preparar los macarrones con queso, vierte la pasta de la forma que quieras en un bol junto con el agua con un punto de sal. Usa la cantidad necesaria para cubrir los macarrones. Agrega el caldo. A continuación, llévalos al microondas durante 7 u 8 minutos o hasta que estén bien cocidos. Una vez estén listos, sácalos del microondas y remueve para integrar bien todo. En caso que aún sobre líquido, puedes desecharlo. Ahora, añade la leche evaporada, el queso emmental y usa papel film para cubrir el bol, de este modo evitarás que la pasta pierda humedad. Lleva nuevamente al microondas para que se cocine durante unos 5 minutos más. Rectifica el punto de sal del conjunto. Al final, esparce por encima el queso parmesano rallado y listo.

¡Más rápido que decir mac and cheese! Esta receta es súper sencilla. Lo mejor es que los macarrones con queso al microondas no tienen porqué ser aburridos. Puedes acompañarlos también con tocino, jamón o tomate. Se prepara en pocos minutos, por lo que es una buena opción para los días más ocupados. Si no encuentras en el mercado o no tienes en casa leche evaporada, en su lugar puedes utilizar nata líquida o nata para cocinar.