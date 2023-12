Receta de Galette de melocotón

La galette de melocotón es un delicioso postre de origen francés que se ha convertido en una opción popular en muchas cocinas alrededor del mundo. Su sencillez y su sabor irresistible la convierten en la elección perfecta para cualquier ocasión. En este artículo te compartiremos una receta completa para que puedas disfrutar de este exquisito dulce en la comodidad de tu hogar.

Esta receta es ideal para aquellos que no se sienten cómodos con la repostería tradicional, ya que no requiere de grandes habilidades ni técnicas complicadas. Sin embargo, el resultado final es impresionante y hará que tus invitados crean que pasaste horas en la cocina. En cuanto a los melocotones, si no es temporada o no los encuentras en el mercado, siempre cabe la opción de la fruta en almíbar.

Ingredientes:

2 tazas de harina

1 cucharada de azúcar

1/2 cucharadita de sal

1 taza de mantequilla fría, cortada en cubos pequeños

1/2 taza de agua fría

4 melocotones maduros, pelados y cortados en rebanadas

1/2 taza de azúcar moreno

1 cucharadita de canela en polvo

1 huevo batido, para barnizar

Preparación:

En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Agrega la mantequilla fría y trabaja la mezcla con tus manos hasta obtener una textura arenosa. Agrega el agua fría, poco a poco, y continúa mezclando hasta formar una masa suave y homogénea. Envuelve la masa en papel film y refrigérala durante al menos 30 minutos. Precalienta el horno a 180°C. Sobre una superficie enharinada, estira la masa con un rodillo hasta obtener un círculo de aproximadamente 30 cm de diámetro. Transfiere la masa a una bandeja para hornear forrada con papel de hornear. Coloca las lonchas de melocotón en el centro de la masa, dejando un borde de aproximadamente 5 cm alrededor. Espolvorea el azúcar moreno y la canela sobre los melocotones. Dobla los bordes de la masa hacia adentro, cubriendo parcialmente los melocotones. Barniza los bordes de la masa con el huevo batido. Hornea la galette durante 30-35 minutos, o hasta que la masa esté dorada y los melocotones estén tiernos. Retira del horno y deja enfriar antes de servir.

La galette de melocotón es perfecta para disfrutarla sola o acompañada de una bola de helado de vainilla. Su sabor dulce y jugoso, combinado con la textura crujiente de la masa, la convierte en una verdadera delicia para el paladar.

Además, puedes experimentar con diferentes frutas en esta receta. La galette es versátil y se adapta muy bien a ingredientes como manzanas, peras o ciruelas. Incluso puedes agregar un toque de nueces o almendras para darle un toque extra de sabor y textura.

En resumen, la galette de melocotón es una receta sencilla, pero llena de sabor. Su preparación no te llevará mucho tiempo y los ingredientes necesarios son fáciles de encontrar. Anímate a probar esta delicia francesa y sorprende a todos con tus habilidades culinarias. ¡Buen provecho!