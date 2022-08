La receta casera de gin tonic con espuma de menta es muy refrescante. En realidad, la costumbre de ingerir bebidas estimulantes antes de la comida se remonta a la antigüedad. Tanto es así, que en los muros de las pirámides de Egipto se observan pinturas de sacerdotes llevando “bebidas espirituosas” a los dioses seguidos de sacerdotisas que portan canastas repletas de alimentos. Esta costumbre se ha mantenido a lo largo de la historia hasta el presente como una forma de estimular el apetito, además de refrescarse en épocas cálidas como el verano.

No se requiere ser un experto en cócteles para elaborar esta receta casera de gin tonic con espuma de menta. Si bien la coctelería es un oficio que requiere práctica, en casa también se pueden hacer cocteles de una forma sencilla. Esta bebida en particular sólo requiere licuar los ingredientes a alta velocidad para hacer la espuma y verter el agua tónica por el borde del vaso para no romperla. El hielo granizado mantiene la bebida fría, pero puede obviarse si el agua tónica se enfría previamente.

Esta bebida también tiene propiedades nutricionales y curativas. De hecho, la menta es rica en vitaminas C, E y del grupo B. Además, destaca por su alto contenido en betacaroteno y biotina. El calcio, fósforo, potasio y magnesio también están presentes en esta planta, cuyo consumo ayuda a despejar las vías respiratorias. Su ingesta regular mejora la digestión y desinflama el sistema hígado. A continuación, explicamos cómo preparar este coctel… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: