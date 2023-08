Prueba esta tarta de queso y panela

La tarta de queso y panela es un postre con un íntimo sabor a vieja cocina familiar, quizás por ese sabor que combina la dulzura natural y terrosa de la panela con la suavidad y el sabor lácteo del queso. Se trata de una receta que se puede preparar en menos de treinta minutos y en la que se puede reemplazar la panela, si no se consigue o no se tiene a mano, por azúcar moreno, pero no sabrá igual.

La caña de azúcar es una hierba perenne originaria de la India, el sudeste de Asia y Nueva Guinea, lugar este último que se considera como el lugar donde se domesticó la caña, alrededor del 6000 a.C., y donde se utilizaba inicialmente para alimentar a los cerdos. De Asia pasó a África y Europa gracias a los árabes, que la llevaron a Andalucía en el siglo X. Cinco siglos después, Colón llevó los primeros esquejes de caña de azúcar al Nuevo Mundo, en su segundo viaje, en 1493; y fue en América donde se comenzó a producir azúcar en forma de panela, una modalidad que aún permanece en varios países latinoamericanos, y que ha llegado a España como una forma más sana de consumir azúcar.

La tarta de queso no es tan antigua como la caña, aunque haya referencias a un postre parecido en las antiguas Grecia y Roma, es decir, hace más de 2.000 años. Sin embargo, la moderna tarta de queso surgió en Europa en el siglo XVIII, y la versión más reciente de este postre sería creación, en parte, del quesero estadounidense que inventó de forma accidental el queso crema.

Ingredientes:

270 gramos de queso crema

¼ kilo de panela (puede sustituirse por otro tipo de azúcar moreno o de caña)

500 mililitros de nata

2 sobres de cuajada

1 taza de azúcar blanca

2 cucharadas de agua

Cómo preparar la tarta de queso y panela:

Colocar el azúcar en una cacerola, poner al fuego y agregar las cucharadas de agua. Dejar que se vaya derritiendo el azúcar sin remover, hasta que empiece a agarrar el color acaramelado y la textura deseada. Retirar y verter en el molde donde irá la tarta. Mezclar el resto de los ingredientes en el vaso de una batidora y mezclar. A continuación, poner a cocer la mezcla batida en una olla hasta que hierva, siempre removiendo, hasta que comience a espesarse. Retirar y verter en el molde donde se colocó el caramelo. Dejar atemperar y por último reservar en la nevera al menos dos horas antes de servir.

Prueba esta tarta de queso y panela y verás cómo pasa a formar parte de tu recetario particular, especialmente si tienes peques, o si eres de aquellas personas que gustan de evocar los sabores de la infancia.