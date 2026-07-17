Polvorosa de pollo: receta venezolana tradicional paso a paso

La polvorosa de pollo es, sin duda, una de las joyas más elegantes y nostálgicas de la cocina venezolana. No es un plato de diario; es una preparación que reclama tiempo y cariño, perfecta para esas ocasiones donde quieres sorprender con algo que combina una masa quebradiza, casi aérea, con un guiso lleno de profundidad. A diferencia de las formas más convencionales de comer esta ave, como unos sencillos Muslos de pollo al horno o incluso un reconfortante Arroz con pollo de la abuela, la polvorosa tiene otro nivel: es dulce, es salada y tiene esa textura que se deshace al contacto.

Ingredientes

Harina de trigo todo uso (unos 500 gramos)

Mantequilla sin sal

1 huevo

Un toque de azúcar y una pizca de sal

Pechuga de pollo cocida y deshebrada

Cebolla

Pimentón rojo

Ají dulce

Tomate

Alcaparras

Aceitunas

Toque de vino dulce o pasas

Si alguna vez has experimentado con un Pollo a la miel, sabrás que las notas azucaradas realzan el pollo de una forma magistral, y aquí ocurre exactamente lo mismo.

Cómo hacer polvorosa de pollo paso a paso

En primer lugar, prepara el guiso. Saltea las verduras finamente, añade el pollo y los condimentos. Debe quedar jugoso pero sin exceso de líquido; un guiso seco arruinaría la experiencia. Pon a punto de sal. Deja que repose y se enfríe completamente antes de montar. Para la masa, mezcla la harina con la mantequilla hasta obtener una textura de arena gruesa, añade el azúcar, la sal y el huevo. Une todo sin amasar demasiado, solo lo justo para que no se pegue. Estira dos terceras partes de la masa y forra un molde. Cubre con el guiso, bien extendido. Con el resto de la masa, crea una tapa rústica. No te preocupes si se rompe un poco al manipularla; esa es la gracia de la polvorosa, que se «empolva» al cortarla. Hornea a 180°C hasta que esté dorada, aproximadamente 40 minutos.

Trucos para que salga perfecto

El secreto reside en la temperatura de la mantequilla. Si está demasiado blanda, la masa no quedará quebradiza. Trabajar rápido es esencial. Otro punto vital es el guiso: si lo pones caliente sobre la masa, la ablandará antes de entrar al horno y perderás la textura crujiente característica. Deja que todo esté a temperatura ambiente antes de ensamblar.

Variantes de la receta

Puedes añadir almendras fileteadas al guiso para dar un toque crujiente inesperado, o incluso un toque de canela si quieres potenciar esa herencia colonial. Algunos prefieren usar solo la mitad de la masa arriba y abajo, dejando los bordes un poco más abiertos, lo que permite que el aroma del guiso se concentre mejor.

Con qué acompañar polvorosa de pollo

Este plato es ideal para degustar solo, pero una ensalada de hojas verdes con una vinagreta ácida compensa maravillosamente la riqueza de la masa. Es un bocado potente, así que no necesita grandes complicaciones.

Cómo conservar polvorosa de pollo

Se mantiene muy bien a temperatura ambiente el primer día, pero si sobra, mejor guárdala en un recipiente hermético en la nevera. Eso sí, para que recupere la magia, dale un golpe de calor en el horno antes de servirla; el microondas le quitará toda la gracia a la masa quebrada.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 90 minutos entre masa y guiso.

Porciones: 8 raciones generosas.

Información nutricional: Aproximadamente 550 calorías por porción (es un plato denso y energético).

Tipo de cocina: Tradicional venezolana.

Tipo de comida: Plato principal para celebraciones o reuniones familiares.