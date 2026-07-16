Pollo sentado a la cerveza: receta al horno jugosa, crujiente y muy fácil

El pollo sentado a la cerveza es de esos platos que entran por los ojos y se quedan por el sabor. Ver un pollo entero erguido sobre una lata de cerveza en medio del horno siempre genera expectación, pero la verdadera magia ocurre dentro de la piel. Mientras el exterior se vuelve crujiente y dorado, el vapor de la cerveza penetra en la carne, garantizando una jugosidad que es casi imposible de lograr con otras técnicas. No es solo un espectáculo visual; es una lección magistral de cocción por vapor interno.

Ingredientes

Para esta receta necesitarás un pollo entero de granja, preferiblemente de unos 1,5 kg, que es el tamaño que mejor se ajusta a la lata. La base es una lata de cerveza, preferiblemente de tipo lager o rubia, que aporte notas malteadas sin amargar demasiado.

Como aderezos, usa pimienta negra recién molida, pimentón dulce, ajo en polvo, un toque de tomillo seco y una buena cantidad de aceite de oliva.

Cómo hacer pollo sentado a la cerveza paso a paso

Empieza preparando el pollo. Sécalo bien con papel de cocina por dentro y por fuera; este paso es innegociable si buscas una piel crujiente. Impregna el pollo con la mezcla de especias y aceite, asegurándote de llegar debajo de las alas y entre los muslos.

Abre la lata de cerveza, vacía aproximadamente un tercio de su contenido y coloca el pollo encima, «sentándolo» sobre ella hasta que la lata quede firme en la cavidad interior.

Colócalo sobre una bandeja de horno, preferiblemente sobre una base de cebolla y patatas que recojan el jugo que irá cayendo. Hornea a 180°C durante unos 60-75 minutos.

La temperatura interna debe rondar los 75°C en la parte más gruesa del muslo. Si buscas otras formas de trabajar esta carne, un Pollo a la cerveza arguiñano ofrece una versión troceada igual de sabrosa, o quizás prefieras experimentar con los Contramuslos de pollo al horno, que resultan mucho más prácticos para una cena rápida entre semana.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error es que el pollo se vuelque. Si tu horno es pequeño o el pollo está un poco inestable, usa un soporte metálico específico para pollo sentado; te ahorrará muchos nervios. Otra clave es no abrir la puerta del horno constantemente.

Queremos que el calor sea constante para que el vapor de la cerveza trabaje desde dentro. Si ves que la piel se dora demasiado rápido, cúbrela con papel de aluminio durante los últimos minutos.

Variantes de la receta

Puedes jugar con el líquido de la lata. Una cerveza negra le dará un toque tostado y más profundo, mientras que una cerveza con notas cítricas aportará un aroma fresco muy interesante. Si te sobra pollo, siempre puedes desmenuzar las sobras para incorporarlas en unos Solomillos de pollo a la cerveza, transformando la receta original en un plato nuevo al día siguiente.

Con qué acompañar pollo sentado

No compliques el acompañamiento. Unas patatas asadas que se hayan cocinado bajo el pollo, absorbiendo toda su grasa y el aroma de la cerveza, son insuperables. Una ensalada de hojas amargas, tipo rúcula o endivias, con una vinagreta de miel y mostaza equilibrará perfectamente la untuosidad del pollo.

Cómo conservar pollo sentado

Si te ha sobrado algo, no lo dejes fuera. Guárdalo en un recipiente hermético en la nevera. Aguantará bien hasta tres días. Para recalentarlo, evita el microondas si no quieres que la piel se quede gomosa; dale un golpe de horno fuerte o pásalo por una sartén con un poco de aceite para recuperar ese punto crujiente.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de preparación + 75 minutos de horno.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: Aproximadamente 450 kcal por ración (calculado sobre carne blanca de pollo y aderezo base).

Tipo de cocina: Cocina internacional / Asados.

Tipo de comida: Plato principal.