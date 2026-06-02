Picanha de ternera al horno: receta jugosa, temperatura, tiempo y trucos para que quede perfecta

En España le llamamos tapa a la picaña de ternera, tradicional corte de la parte superior de la cadera. Una carne muy jugosa y tradicional en Brasil. La Picaña de ternera al horno se ha puesto de moda en los restaurantes especializados en carnes. En otro artículo hablamos de trucos para cocinar carne. Hoy una receta sencilla al horno.

La carne de tapa (no confundir con la tapilla que es más seca) es una carne apreciada ya que resulta jugosa y perfecta para cocinar a la brasa o al horno. Su sabor es intenso y en los restaurantes de carne suele prepárala a la brasa, parece que está carne está siendo más demandada frente al tradicional chuletón. No lleva salsas, añadidas cuando se cocina a la brasa. Si se hace al horno como en nuestra receta algo de aceite, caldo y especias para que no se reseque.

La picanha tiene un sabor intenso, una textura tierna cuando se cocina correctamente y una característica que la distingue de casi cualquier otro corte: su gruesa capa de grasa exterior.

Originaria de Brasil, donde es una de las grandes protagonistas de las churrasquerías, la picanha se ha convertido en un corte muy apreciado por los aficionados a la carne. Aunque la mayoría la asocia con la parrilla, también puede prepararse en el horno con resultados excelentes. De hecho, cuando se controla bien la temperatura, es una de las formas más sencillas de conseguir una carne jugosa y uniforme.

Qué es la picanha de ternera y cómo se llama en España

La picanha procede de la parte superior de la pierna trasera del animal, una zona que combina una buena infiltración de grasa con fibras musculares relativamente tiernas.

No es un corte especialmente grande. Precisamente por eso suele cocinarse entero, aprovechando su forma triangular característica.

Picanha, picaña, tapilla o tapa de cuadril: mismo corte distintos nombres

En España no siempre se comercializa bajo el nombre brasileño. Según la carnicería y la región la podemos comprar como tapilla, tapilla de cadera.

Por qué la capa de grasa es lo más importante de este corte

Uno de los errores más frecuentes es retirar la grasa antes de cocinarla. Precisamente esa capa blanca es una de las claves del éxito de la picanha. Durante la cocción, la grasa se funde parcialmente y ayuda a proteger la carne del calor directo, aportando jugosidad y sabor.

Quien busca una carne extremadamente magra probablemente no encontrará en la picanha su opción ideal. Su personalidad gastronómica depende en gran medida de esa cobertura grasa.

A qué temperatura y cuánto tiempo hornear la picanha

La temperatura importa mucho más que el tiempo exacto. Dos piezas con pesos distintos pueden necesitar minutos muy diferentes para alcanzar el mismo punto de cocción. Por eso las referencias temporales deben entenderse siempre como una orientación aproximada.

Para una pieza entera de alrededor de un kilo, muchos cocineros optan por hornear entre 180 y 200 °C hasta alcanzar la temperatura interna deseada. Dependiendo del grosor, el proceso suele situarse aproximadamente entre 25 y 45 minutos.

La clave no es contar minutos. Es controlar el interior de la carne.

La técnica de sellado previo en sartén: por qué es imprescindible

Aunque técnicamente puede introducirse directamente en el horno, el sellado previo suele marcar una diferencia notable.

Basta con dorar la superficie en una sartén muy caliente durante unos minutos, especialmente por la parte de la grasa. Esto favorece la reacción de Maillard, responsable de muchos de los aromas y sabores característicos de la carne asada. El objetivo es desarrollar una costra exterior sabrosa antes de terminar la cocción en el horno.

Temperatura interna ideal: el termómetro de cocina como herramienta clave

Si existe un accesorio capaz de mejorar cualquier asado, ese es el termómetro de cocina. La temperatura interna ofrece mucha más información que el reloj. Como referencia general, muchos cocineros consideran que una picanha resulta especialmente jugosa entre los 52 y 57 °C en el centro de la pieza tras el reposo correspondiente.

También conviene recordar que la temperatura sigue aumentando ligeramente después de sacar la carne del horno. Por eso suele ser recomendable retirarla unos grados antes del punto final buscado y dejarla reposar entre 10 y 15 minutos.

Cómo cortar la picanha: el error que la convierte en dura

El error más habitual consiste en cortarla siguiendo la dirección de las fibras musculares. Cuando se hace así, cada bocado exige más masticación y la carne parece más dura de lo que realmente es. La solución es sencilla: cortar siempre en sentido contrario a las fibras.

Si la pieza se sirve entera en la mesa, merece la pena dedicar unos segundos a identificar la dirección de la fibra antes de empezar a trinchar.

Con qué acompañar la picanha al horno

Las patatas asadas son probablemente uno de los acompañamientos más equilibrados. También funcionan muy bien verduras al horno como cebolla, zanahoria, pimientos o espárragos.

En Brasil es habitual acompañarla con farofa, una preparación elaborada con harina de mandioca tostada. Aunque en España no es tan común, aporta un contraste interesante.

Las salsas fuertes suelen ser innecesarias. Una buena picanha destaca precisamente por el sabor natural de la carne y la grasa. Un poco de sal gruesa, quizás alguna hierba aromática y poco más.

Picanha a la parrilla vs al horno: diferencias y resultado

La parrilla sigue siendo el método más emblemático para cocinar picanha.

El contacto con las brasas genera aromas ahumados imposibles de reproducir exactamente en un horno doméstico. Por eso muchos aficionados continúan considerándola la mejor opción.

Aun así, el horno ofrece ventajas claras. Permite controlar mejor la temperatura, cocinar de forma más uniforme y obtener resultados muy consistentes incluso sin experiencia previa.

Ingredientes

1 kg de tapa de ternera

125 ml de leche

125 ml de caldo de carne

¼ de cucharadita de canela

1 cucharadita de orégano seco

½ pimiento verde

4 ajos

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de salsa de soja

Pimienta negra

Preparación

Previa a la receta colocamos la carne en un recipiente con la leche y la canela durante toda la noche (unas 8 horas). Esto ayudará a que nuestra carne resulte aún más jugosa. Cortamos el pimiento y los ajos en trozos gruesos, en una sartén grande o cazuela antiadherente añadimos aceite de oliva y sofreímos los ajos y el pimiento durante dos o tres minutos, vigilando no se quemen los ajos.

2. Luego los retiramos de la sartén y en el mismo aceite doramos la carne durante 3 o 4 minutos por cada lado. Precalentamos el horno a 200 grados. En un bol mezclamos el caldo de carne (te sirve diluir un poco de concentrado en agua), la salsa de soja, y el orégano seco.

3. Colocamos la carne sobre una fuente o bandeja de horno. Añadimos pimienta sobre la carne y varias cucharadas del aliño anterior.

4. Hornear 30 minutos, y a mitad del tiempo darle la vuelta a la carne. Transcurrido el tiempo de horno dejar reposar antes de partir los filetes.