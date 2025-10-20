Patatas con mejillones al estilo de Arguiñano: receta casera paso a paso

Las patatas con mejillones son uno de esos platos que huelen a casa, a mar y a buena cocina. Con ingredientes sencillos y un resultado espectacular, esta receta es todo un clásico del norte de España. Inspirada en el estilo de Karlos Arguiñano, combina la suavidad de las patatas con el sabor intenso del marisco, todo envuelto en una salsa deliciosa y muy fácil de preparar. Es una receta ideal para cualquier día de la semana: reconfortante, nutritiva y llena de fundamento, como diría el propio Arguiñano.

Ingredientes

1 kilo de mejillones frescos

4 patatas medianas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 tomate maduro o 3 cucharadas de tomate triturado

100 ml de vino blanco

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra molida

Perejil fresco picado para decorar

Preparación paso a paso

Limpiar los mejillones:

Lava los mejillones y elimina las barbas. Colócalos en una cazuela con medio vaso de agua, el vino blanco y la hoja de laurel. Cocina unos 5 minutos, hasta que se abran. Cuela el caldo y resérvalo, junto con los mejillones sin concha. Preparar el sofrito:

En otra cazuela, calienta aceite de oliva y sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento verde picados. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos. Añade el tomate y deja que se haga una salsa espesa y fragante. Incorporar las patatas:

Pela y corta las patatas chascándolas (rompiendo al final del corte). Añádelas al sofrito, remueve y espolvorea el pimentón. Mezcla rápido para que no se queme. Cocer el guiso:

Vierte el caldo de los mejillones hasta cubrir las patatas. Salpimienta al gusto y deja cocinar tapado unos 25 minutos, hasta que las patatas estén tiernas. Agregar los mejillones:

Incorpora los mejillones cocidos y remueve con suavidad. Cocina 3 o 4 minutos más para que se mezclen bien los sabores. Servir:

Sirve el guiso caliente, con un poco de perejil picado y un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima.

Consejos del chef

Usa mejillones frescos , son la clave del sabor auténtico.

Si te gusta un toque picante, añade una pizca de pimentón picante o una guindilla .

Este plato está aún más rico si lo preparas con unas horas de antelación: los sabores se asientan y se intensifican.

Información general