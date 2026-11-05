Panellets caseros: receta tradicional catalana paso a paso

Llega el otoño y con él se encienden los hornos en media Cataluña para dar forma a uno de los tesoros más preciados de Todos los Santos. Amasar mazapán casero con patata, rallar limón fresco y rebozar cada bolita con piñones crujientes es un ritual que huele a hogar. Aunque hoy se tiende a simplificar con bases industriales, replicar la receta clásica en casa no tiene misterio si se cuidan las proporciones. De hecho, si prefieres mantener la variante más purista con tubérculo cocido, puedes echar un vistazo a estos panellets con patata para comprobar cómo cambia la textura.

Ingredientes

500 gramos de almendra molida cruda

400 gramos de azúcar blanco

150 gramos de patata cocida con piel (o boniato)

La ralladura de medio limón

1 huevo entero (separando la yema)

100 gramos de piñones nacionales

Un chorrito de anís dulce o agua de azahar

Cómo hacer panellets caseros paso a paso

Cuece la patata entera con piel hasta que al pincharla notes que está tierna. Déjala templar, pélala y machácala finamente con un tenedor hasta lograr un puré liso. Mezcla en un bol la almendra molida con el azúcar y la ralladura de limón, integrando los secos con las manos. Añade el puré de patata templado, el anís y la clara del huevo, reservando la yema. Amasa con energía hasta conseguir una pasta firme. Tapa el cuenco con un paño y deja reposar la masa en la nevera al menos cuatro horas para que gane cuerpo. Haz bolitas iguales, pásalas por la yema batida y rebózalas con los piñones presionando suavemente. Colócalas en una bandeja con papel de horno, píntalas con algo más de yema y hornéalas a 210 grados durante ocho o diez minutos hasta dorar.

Trucos para que salga perfecto

La clave reside en la humedad de la patata. Tras cocerla, conviene dejarla secar unos minutos en caliente sobre un colador para que evapore el exceso de agua. Si notas la masa blanda, añade un punto extra de almendra. Para evitar que los piñones salgan despedidos en el horno, un truco infalible consiste en escaldarlos en agua templada unos segundos y secarlos bien antes de usarlos.

Asimismo, puedes aprovechar elaboraciones tradicionales alternativas empleando este delicioso dulce de boniato para rellenar otras variantes de repostería.

Variantes de la receta

La versatilidad de la masa permite jugar dividiendo la porción principal en varias partes. Tradicionalmente se preparaban los de piñón, los de almendra en grano y los de coco rallado. Si buscas un toque goloso que encandile a los más jóvenes de la casa, resulta fantástica la opción de preparar unos estupendos panellets de chocolate (base de patata), incorporando cacao puro en polvo y trocitos de cobertura fundida para modernizar el clásico.

Con qué acompañar panellets caseros

El maridaje histórico en tierras catalanas reclama una buena copa de licor para los adultos de la casa. El contraste del alcohol dulce con la grasa de la almendra resulta insuperable. Si prefieres una opción sin alcohol para las tardes frías de noviembre, un té negro aromático o una infusión equilibran perfectamente el bocado.

Cómo conservar panellets caseros

Guarda los dulces una vez fríos en un tupper hermético de cristal. Consérvalos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor; aguantarán tiernos cinco o seis días. De hecho, ganan en textura reposados de un día para otro. Evita la nevera, ya que la humedad ambiental reblandece los piñones y reseca en exceso el mazapán.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos de trabajo más cuatro horas de reposo

Porciones: 28 piezas medianas aproximadamente

Información nutricional: 3.920 calorías totales en la receta completa (unas 140 calorías por unidad debido a la almendra, el azúcar y los frutos secos)

Tipo de cocina: Tradicional catalana de obrador

Tipo de comida: Postre estacional de Todos los Santos