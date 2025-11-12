Recetas de arroz

Paella mixta de Karlos Arguiñano: receta fácil con carne y marisco

Descubre cómo preparar la paella mixta de Karlos Arguiñano paso a paso. Una receta tradicional con carne, marisco y el toque casero del chef vasco.

La paella mixta es uno de esos platos que siempre reúne a la familia alrededor de la mesa. Es color, aroma y sabor en un solo bocado. Entre todas sus versiones, la de Karlos Arguiñano destaca por su sencillez y por el equilibrio perfecto entre la carne y el marisco. Con ingredientes básicos y un poco de paciencia, se consigue un arroz suelto, sabroso y con ese toque casero que tanto nos gusta. A continuación te explicamos cómo preparar una paella mixta siguiendo el estilo del popular cocinero vasco, con todos los trucos para que te salga redonda.

Ingredientes para cuatro personas

  • 400 g de arroz bomba
  • 2 muslos de pollo troceados
  • 150 g de magro de cerdo en dados
  • 150 g de calamares limpios y cortados
  • 8 gambas o langostinos
  • 8 mejillones limpios
  • 1 pimiento rojo
  • 1 tomate maduro rallado
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de guisantes
  • 1 litro de caldo de pescado o de pollo
  • Unas hebras de azafrán o una cucharadita de colorante
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra molida
  • Limón para acompañar

    • Preparación paso a paso

    1. Organiza los ingredientes
      Antes de encender el fuego, prepara todos los ingredientes. Corta el pollo y el cerdo en trozos pequeños y salpícalos con sal. Limpia bien los calamares y los mejillones. Pica la cebolla, el ajo y el pimiento rojo, y ralla el tomate. Tenerlo todo listo te permitirá cocinar sin prisas.Pollo cortado
    2. Dora la carne
      Calienta un buen chorro de aceite en la paellera. Añade el pollo y el cerdo y sofríelos hasta que tomen un color dorado. Este paso es importante para que la carne conserve su jugo y aporte sabor al conjunto. Cuando estén listos, sácalos y resérvalos en un plato.
    3. Haz el sofrito
      En el mismo aceite, pon la cebolla y deja que se ablande a fuego medio. Incorpora el pimiento y el ajo, removiendo con frecuencia. Añade el tomate rallado y cocina todo hasta que el sofrito espese y tenga un color rojizo intenso. Un buen sofrito es la base del sabor de la paella.
    4. Añade los calamares y el arroz
      Echa los calamares troceados y saltéalos unos minutos. A continuación, incorpora el arroz y remueve bien para que se impregne del sofrito. Añade el pimentón y las hebras de azafrán, mezcla rápido y evita que se queme el pimentón, ya que podría amargar.
    5. Agrega el caldo y la carne
      Vierte el caldo caliente, aproximadamente el doble del volumen del arroz. Devuelve el pollo y el cerdo a la paellera, y rectifica de sal. Cocina durante unos diez minutos a fuego vivo y luego baja el fuego. Deja que el arroz se haga lentamente otros diez minutos, sin remover, hasta que quede tierno y el caldo se absorba casi por completo.
    6. Incorpora los guisantes y los mariscos
      A mitad de cocción, añade los guisantes. Unos cinco minutos antes de apagar el fuego, coloca las gambas y los mejillones sobre el arroz. El calor del vapor los cocinará justo lo necesario. Cuando los mejillones se abran, retira la paellera y cúbrela con un paño durante unos minutos.
    7. Deja reposar y sirve
      Tras el reposo, destapa y decora con gajos de limón. La paella se sirve directamente en la paellera, bien caliente y lista para compartir.

    Información suplementaria

    • Tiempo de preparación: 50 minutos (10 min de preparación + 40 min de cocción)

    • Porciones: 4

    • Información nutricional (aprox. por receta completa):

      • Calorías totales: 2.500 – 2.700 kcal

    • Tipo de cocina: Mediterránea / Española

    • Tipo de comida: Plato principal

    Al final, lo que se obtiene es una paella con un aroma irresistible, con su socarrat crujiente y un equilibrio perfecto entre mar y tierra. Es el tipo de receta que se disfruta sin prisas, rodeado de buena compañía y con una copa de vino al lado.

