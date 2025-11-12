Paella mixta de Karlos Arguiñano: receta fácil con carne y marisco

La paella mixta es uno de esos platos que siempre reúne a la familia alrededor de la mesa. Es color, aroma y sabor en un solo bocado. Entre todas sus versiones, la de Karlos Arguiñano destaca por su sencillez y por el equilibrio perfecto entre la carne y el marisco. Con ingredientes básicos y un poco de paciencia, se consigue un arroz suelto, sabroso y con ese toque casero que tanto nos gusta. A continuación te explicamos cómo preparar una paella mixta siguiendo el estilo del popular cocinero vasco, con todos los trucos para que te salga redonda.

Ingredientes para cuatro personas

400 g de arroz bomba

2 muslos de pollo troceados

150 g de magro de cerdo en dados

150 g de calamares limpios y cortados

8 gambas o langostinos

8 mejillones limpios

1 pimiento rojo

1 tomate maduro rallado

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

100 g de guisantes

1 litro de caldo de pescado o de pollo

Unas hebras de azafrán o una cucharadita de colorante

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra molida

Limón para acompañar

Preparación paso a paso

Organiza los ingredientes

Antes de encender el fuego, prepara todos los ingredientes. Corta el pollo y el cerdo en trozos pequeños y salpícalos con sal. Limpia bien los calamares y los mejillones. Pica la cebolla, el ajo y el pimiento rojo, y ralla el tomate. Tenerlo todo listo te permitirá cocinar sin prisas. Dora la carne

Calienta un buen chorro de aceite en la paellera. Añade el pollo y el cerdo y sofríelos hasta que tomen un color dorado. Este paso es importante para que la carne conserve su jugo y aporte sabor al conjunto. Cuando estén listos, sácalos y resérvalos en un plato. Haz el sofrito

En el mismo aceite, pon la cebolla y deja que se ablande a fuego medio. Incorpora el pimiento y el ajo, removiendo con frecuencia. Añade el tomate rallado y cocina todo hasta que el sofrito espese y tenga un color rojizo intenso. Un buen sofrito es la base del sabor de la paella. Añade los calamares y el arroz

Echa los calamares troceados y saltéalos unos minutos. A continuación, incorpora el arroz y remueve bien para que se impregne del sofrito. Añade el pimentón y las hebras de azafrán, mezcla rápido y evita que se queme el pimentón, ya que podría amargar. Agrega el caldo y la carne

Vierte el caldo caliente, aproximadamente el doble del volumen del arroz. Devuelve el pollo y el cerdo a la paellera, y rectifica de sal. Cocina durante unos diez minutos a fuego vivo y luego baja el fuego. Deja que el arroz se haga lentamente otros diez minutos, sin remover, hasta que quede tierno y el caldo se absorba casi por completo. Incorpora los guisantes y los mariscos

A mitad de cocción, añade los guisantes. Unos cinco minutos antes de apagar el fuego, coloca las gambas y los mejillones sobre el arroz. El calor del vapor los cocinará justo lo necesario. Cuando los mejillones se abran, retira la paellera y cúbrela con un paño durante unos minutos. Deja reposar y sirve

Tras el reposo, destapa y decora con gajos de limón. La paella se sirve directamente en la paellera, bien caliente y lista para compartir.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos (10 min de preparación + 40 min de cocción)

Porciones: 4

Información nutricional (aprox. por receta completa): Calorías totales: 2.500 – 2.700 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea / Española

Tipo de comida: Plato principal

Al final, lo que se obtiene es una paella con un aroma irresistible, con su socarrat crujiente y un equilibrio perfecto entre mar y tierra. Es el tipo de receta que se disfruta sin prisas, rodeado de buena compañía y con una copa de vino al lado.