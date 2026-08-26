Es oficial: las aceitunas y los pepinillos en vinagre cambian para siempre su calidad alimentaria y sabor en 2026

Las aceitunas de mesa y otros alimentos de conserva en vinagre, como pepinillos, cebollitas y encurtidos similares, afrontan cambios relevantes en la información que aparece en sus envases. La modificación ya es oficial y afecta al etiquetado que deberán cumplir los fabricantes durante 2026. El cambio llega con la aprobación del Real Decreto 142/2026, una norma publicada por el Gobierno que actualiza las reglas aplicables a las aceitunas de mesa y a determinados aspectos relacionados con los vinagres empleados en la elaboración de conservas alimentarias.

La norma entró en vigor el 1 de marzo de 2026, aunque establece un periodo transitorio. En la práctica, los consumidores seguirán encontrando aceitunas, pepinillos, cebollitas y otros encurtidos muy similares a los de ahora, pero con etiquetas más claras y detalladas sobre los ingredientes y la composición real de cada producto.

Cambio en las aceitunas y los pepinillos en vinagre

La denominación del producto deberá incluir las palabras «aceitunas» o «aceitunas de mesa», junto con su forma de presentación y la categoría comercial correspondiente. Además, el color tendrá que aparecer en el etiquetado, excepto cuando el envase sea transparente y permita identificarlo claramente a simple vista.

Uno de los principales cambios afecta a las aceitunas rellenas. Su denominación deberá seguir la fórmula «aceituna rellena de…», indicando a continuación el ingrediente que caracteriza el relleno. Así, el envase podría anunciar en la parte frontal «aceitunas rellenas de anchoa», pero en la información posterior deberá aclarar si el relleno consiste en una pasta que, además de anchoa, contiene espesantes, otros pescados, agua, sal u otros ingredientes.

La normativa también hace referencia a los diferentes ingredientes que se pueden utilizar durante la elaboración del vinagre, entre ellos los zumos de frutas, los zumos concentrados y distintas formas de mosto de uva.

Además, se permite el uso de mosto de uva fresca apagado con alcohol en determinados vinagres amparados por una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica, siempre que esta práctica esté recogida en las condiciones específicas de dichas figuras de calidad. En cuanto a la acidez declarada, la norma establece una tolerancia de hasta 0,2 grados para los productos generales y de hasta 0,5 grados en los vinagres protegidos por DOP o IGP, siempre que se mantenga en todo momento el mínimo exigido por la legislación.

Los pepinos y otros vegetales conservados en vinagre también se pueden ver afectados indirectamente por los cambios en las materias primas utilizadas por los fabricantes, pero el Real Decreto 142/2026 no establece para estos productos una nueva clasificación de calidad.

Receta de encurtidos caseros

#PepinillosCaseros #RecetasDeVerano #MealPrep #veganrecipes ♬ sonido original – Paufeel @paufeel ENCURTIDOS CASEROS DE PEPINO, ZANAHORIA Y CEBOLLA 🥒🥕🧅 Si hay algo que no falta en mi nevera durante el verano son los encurtidos caseros. Son frescos, crujientes, se preparan en minutos y tienen el poder de transformar cualquier ensalada, bocadillo, tostada o plato aburrido en algo mucho más apetecible. Estos tres son mis favoritos y siempre intento tener un bote preparado. Ingredientes 1 pepino 2 zanahorias 1 cebolla morada 250 ml de agua 250 ml de vinagre de manzana o de vino blanco 1 cucharadita de sal Opcional: granos de pimienta, laurel, mostaza en grano o hierbas aromáticas Elaboración: Corta el pepino en rodajas finas, la zanahoria con un pelador de patatas y la cebolla en láminas finas. Reparte las verduras en tarros de cristal limpios. Calienta el agua junto con el vinagre y la sal (que se me ha olvidado nombrarla en el vídeo) hasta que llegue a hervir. Vierte la mezcla sobre las verduras hasta cubrirlas por completo, cierra los tarros y ponlos boca abajo hasta que estén fríos, de ahí, pasa a la nevera. Aunque puedes consumirlos a las pocas horas, están mucho más ricos al día siguiente, cuando han absorbido bien todos los sabores. Se conservan en la nevera entre 2 y 4 semanas, así que puedes preparar varios tarros de una vez y tener siempre un toque fresco y crujiente listo para acompañar tus platos. Los puedes usar en ensaladas, en sándwiches, en wraps, para comer directamente, en hamburguesas, etc… #EncurtidosCaseros

Para preparar estos encurtidos necesitas 1 pepino, 2 zanahorias, 1 cebolla morada, 250 ml de agua, 250 ml de vinagre de manzana o de vino blanco y 1 cucharadita de sal. De forma opcional, puedes añadir granos de pimienta, laurel, mostaza en grano o hierbas aromáticas.

Para elaborarlos, corta el pepino en rodajas finas, la zanahoria con un pelador de patatas y la cebolla en láminas finas. Reparte las verduras en tarros de cristal limpios. Calienta el agua junto con el vinagre y la sal, que se me ha olvidado nombrar en el vídeo, hasta que llegue a hervir. Vierte la mezcla sobre las verduras hasta cubrirlas por completo, cierra los tarros y déjalos boca abajo hasta que se enfríen.

Se conservan en la nevera entre dos y cuatro semanas, así que puedes preparar varios tarros de una vez y tener siempre a mano un acompañamiento fresco y crujiente para tus platos. Puedes utilizarlos en ensaladas, sándwiches, wraps y hamburguesas, o simplemente comerlos directamente como aperitivo.