¿Por qué se ponen blandas las aceitunas y cómo evitarlo?

Las aceitunas son un alimento ampliamente consumido en los países mediterráneos, entre ellos España. Por lo general, cuando compramos un bote de aceitunas, no las comemos todas en el mismo día, así que es de especial interés saber cómo debemos conservarlas para que no se pongan blandas y aguanten en perfecto estado.

Trucos para conservar las aceitunas

Una vez abiertas, las aceitunas se tienen que conservar en frío. Por lo tanto, lo mejor es meterlas en la nevera para que no se estropeen. Si compramos aceitunas en lata, podemos guardarlas en la despensa hasta que las abramos, y luego meterlas en la nevera. Si las compramos a granel, hay que meterlas en la nevera desde el primer momento.

Si las compramos a granel, lo más normal es que nos las entreguen en una bolsa o en un recipiente de plástico. Para que las aceitunas no se pongan blandas, al llegar a casa es aconsejable guardarlas en un tarro de cristal con cierre hermético. De esta manera, vamos a conseguir que mantengan sus propiedades durante mucho más tiempo.

Para que las aceitunas no se estropeen y conserven su sabor, es requisito indispensable que estén siempre sumergidas en su líquido. Por lo tanto, a la hora de consumirlas debemos sacarlas con cuidado de la lata o del tarro de cristal para no desechar el líquido. Si no hay demasiado, también podemos añadir un poco de agua.

Conserva

Si tenemos demasiadas aceitunas en casa y queremos que nos duren unos meses, podemos guardarlas en conserva para mantener todo su sabor.

Lo que necesitamos es: un tarro con ocho partes de agua por cada una de sal. Luego, añadimos las aceitunas, medio ajo, un poco de romero, tomillo y guindilla. Por último, cerramos el tarro de cristal con su tapa. De esta manera, las aceitunas macerarán hasta que queramos consumirlas.

¿Están malas?

A la hora de consumirlas, debemos prestar especial atención a una serie de detalles para saber si las aceitunas están en buen estado o, por el contrario, se han puesto malas.

Cuando las aceitunas se echan a perder, se puede ver óxido con protuberancias en la superficie. Además, se ven descoloridas y su sabor es mohoso y salado.

Como resulta lógico, las aceitunas en mal estado tienen un olor y un sabor diferentes, así que es fácil saberlo. Suelen tener un olor muy salado, y pueden verse bacterias flotando en la solución de salmuera.