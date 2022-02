Cada vez es más habitual ver en los supermercados personas escaneando etiquetas de los productos, en especial de cosmética y alimentación. En los últimos años, el uso de las aplicaciones que nos informan sobre si un alimento o producto es ‘bueno o malo’ ha aumentado debido a la preocupación de los usuarios por mantener una dieta sana, usar productos más naturales, o cruelty free.

El informe Healthy Food & Brands, realizado por Google en colaboración con Kantar Worldpanel y Lantern, refleja la tendencia de las búsquedas de los usuarios españoles sobre alimentación saludable realizadas en noviembre de 2019. En este trabajo encontramos datos como que en España un 74% de los hogares considera importante seguir una dieta sana, o que el 62% de la gente que siente interés por seguir alguna dieta saludable, en realidad, no tiene la necesidad de hacerlo.

Cambios alimentarios en el confinamiento

El confinamiento fue un momento decisivo para miles de personas que comenzaron a preocuparse por su estado de salud y mejorar su alimentación. Así, al informe anterior le añadimos los datos extraídos del artículo científico publicado en la Revista Española de Nutrición Comunitaria sobre cómo se han modificado los hábitos alimentarios durante el «encierro» por Covid en España.

Concretamente, los cambios más frecuentes que se produjeron en esta muestra se refirieron a un consumo mayor de fruta (27%), huevos (25,4%), legumbres (22,5%), verduras (21%) y pescado (20%), a la par que una disminución en la ingesta de carnes procesadas (35,5%), cordero o conejo (32%), pizza (32,6%), bebidas alcohólicas destiladas (44,2%), bebidas azucaradas (32,8%) o chocolate (25,8%).

Con todo, se desprende la conclusión de que las modificaciones en el consumo alimentario son reflejo de una mayor concienciación, un incremento en el interés por aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres y pescados, así como limitar la ingesta de productos con un alto contenido en grasas, azúcares y sal. Y estas modificaciones en los hábitos en torno a una alimentación más saludable podrían, además, contribuir a una mejor disposición en el caso de contraer coronavirus.

Yuca, El Coco y My real food

La mayor preocupación por una dieta saludable en la sociedad española se ve respaldada por el Gobierno mediante la implantación de Nutri Score o Semáforo nutricional, un sistema que usa un algoritmo para valorar las aportaciones nutricionales positivas y negativas de cada alimento y les asigna un color de cinco, que van desde el verde hasta el rojo, dependiendo de la conclusión final, fácilmente visible para el consumidor en el etiquetado de los alimentos.

Todo ello ha generado que determinadas aplicaciones para elegir qué productos llevarnos a casa sean herramientas habitual para miles de consumidores. Si bien es cierto que en el mercado existen decenas de ellas que nos ayudan a decantarnos por un producto u otro simplemente abriendo la cámara de nuestro móvil y escaneando la etiqueta, el ‘top three’, con millones de descargas en todo el mundo, para escoger ‘mejores productos’ es:

Yuka: analiza los productos alimentarios y explica la evaluación de cada producto en una ficha de producto detallada. En caso de escanear productos mediocres o malos, Yuka recomienda con total independencia productos similares y mejores para la salud.

El CoCo: se define como una app móvil gratuita que tiene como objetivo fomentar un consumo más consciente. La calidad nutricional de los productos de alimentación puede ser muy diferente de lo que te cuentan los embalajes y la publicidad. Para usarla sólo hay que escanea los códigos de barras de los productos “para identificar los alimentos que realmente son buenos para tu salud”.

My real food: «Escanea productos y descubre si son comida real, buenos procesados o ultraprocesados». Se jacta de tener una base de datos 100% independiente y ha sido creada por expertos en nutrición.

Pero… ¿son recomendables?

En 2019 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó un estudio en el que comparó y analizó estas tres aplicaciones.

1. Para la OCU, El CoCo resultó ser la app más sencilla de las tres. Evalúa el producto utilizando 2 criterios: Sistema Nutriscore que da una valoración nutricional global del producto en base a su composición + la Clasificación NOVA que clasifica el producto según su grado de procesamiento.

2. Sobre el funcionamiento de Yuca, la organización informó de que a la hora de puntuar los alimentos, esta app de nutrición tiene en cuenta 3 criterios y los pondera de la siguiente forma: 60 %Composición nutricional, siguiendo los criterios de Nutriscore + 30% Aditivos presentes en el alimento, siguiendo las opiniones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): «Alto riesgo», «Riesgo limitado» o «Sin riesgo» + 10% Carácter ecológico del producto. «Todo ello da lugar a una escala que clasifica el producto escaneado con 4 adjetivos: malo, mediocre, bueno y excelente. Asimismo, y en el caso de que el alimento salga mal parado, Yuka te recomienda otro más saludable», sostiene.

3. Por último, My real food, se basa principalmente en la clasificación NOVA, dividiendo los alimentos en 3 grupos: «comida real», «buenos procesados» y «ultra procesados». También incluye una evaluación para los aditivos, siguiendo las opiniones de la EFSA. Respecto a las valoraciones nutricionales, MyRealFoood advierte al usuario cuando un producto tiene un contenido elevado en grasas saturadas, azúcares, sal o energía. Y, al igual que Yuka, ofrece alternativas más saludables.

Según el trabajo de la OCU, en las tres aplicaciones analizadas, la falta cierta información como ingredientes, composición nutricional, etc. puede desencadenar que las valoraciones sean erróneas. Además, advirtieron erratas en la valoración de los aditivos, ya que Yuka y MyRealFood incluyen los aromas en este grupo y no es correcto tratar estos ingredientes como tal. También observaron algún caso en el que se nombra mal un aditivo como, por ejemplo, llamar E542 al fosfato tricálcico. «Entendemos que se trata de una errata, pero el consumidor de a pie eso no lo sabe», destacaron.

En conclusión, para la OCU, «estas aplicaciones inducen a error al consumidor ya que la información que aportan no es completa y en algunos casos es errónea».

Por otra parte, otro estudio realizado por profesores y alumnos del del Grado Superior de Dietética de Kapital Inteligente sobre estas herramientas concluye: «Estas aplicaciones son una ayuda para personas que no tienen conocimientos en temas alimentarios, pero no es una guía para fiarte al 100%, ni para basar en esto tu lista de la compra. Es mejor leer el etiquetado, aprender a diferenciar entre un elemento bueno y malo por propio conocimiento a ir a lo fácil con un escaneo. Es una herramienta de ayuda, pero no puedes basar tu compra ni tu nutrición al 100 % en ellas».