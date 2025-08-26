No es el tomate ni el pan: el verdadero secreto del ‘pa amb tomàquet’ según el chef Jordi Vilà

El pa amb tomàquet es una tradición en Cataluña, un buen básico para acompañar unos embutidos o quesos, Jordi Vilà nos explica el secreto de esta receta. Sin duda alguna habrá llegado el momento de apostar por un plus de buenas sensaciones que tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en estos días. Por lo que, quizás, hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta determinados detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de apostar claramente por un básico que no puede faltar en ninguna casa.

Algo que puede resultar sencillo, quizás no es tan fácil como parezca. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que estaremos pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales. Este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que marcarán un extra de buenas sensaciones. Es hora de seguir con una serie de pautas y procesos que pueden acabar siendo lo que nos marque muy de cerca. Esta mezcla de ingredientes puede acabar siendo la mejor base de este tipo de recetas.

Ni el pan ni el tomate

El tomate puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, quizás necesitamos mezclar este tipo de ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo clave.

Es época de tomates y, además, en nuestro país tenemos los mejores tomates del mundo. Somos productores de un manjar que puede acabar siendo lo que realmente nos haga disfrutar de un buen plan con tomate casero. Empezando por la primera forma de apostar por este tipo de recetas.

De la misma forma que el tomate es algo destacado, deberemos conseguir un buen pan para que el tomate tenga una base espectacular. Ese pan de pueblo que deberemos buscar de forma realmente regular puede acabar siendo lo que le dará a esta receta el acabado que buscamos.

Estamos ante un extra de buenas sensaciones que parte de dos básicos de nuestra cocina. Hoy en día deberemos empezar a descubrir lo mejor de un ingrediente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un famoso chef nos descubre este secreto.

El chef Jordi Vilà nos descubre el secreto de esta receta de pa amb tomàquet

Jordi Vilà nos explica que el secreto de este plato es poner el aceite de oliva al final, por lo que, quizás este tipo de detalles pueden darnos un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de crear el mejor pan con tomate del mundo.

La calidad del aceite de oliva es algo que debe estar sobre la mesa, en especial en estos días en los que quizás deberemos empezar a tener en consideración algunos elementos que serán esenciales.

Te proponemos una buena receta que puede servirte para descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que es mítica. Esta mezcla de ingredientes te ayudará a poner en práctica este tipo de ingredientes que pueden ser claves en este momento.

Ingredientes:

3 tomates maduros

Hojas de albahaca fresca

2 dientes de ajo

4 rebanadas de pan

2 cucharadas de vinagre balsámico

100 gramos de queso parmesano o pecorino rallado

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Preparación de pan con tomate

Rallar los tomates. Reservar en un recipiente. Cortar en trozos muy chicos un diente de ajo. Mezclar con el vinagre, una pizca de sal, una pizca de pimienta y algunas hojas de albahaca. Agregar dos cucharadas de aceite de oliva a la mezcla. Añadir los tomates rallados y dejar reposar durante media hora aproximadamente a temperatura ambiente. Tostar el pan. Si se trata de pan italiano o francés, cortar en rodajas. Meter al horno o en la tostadora de pan. Las tostadas también pueden hacerse con pan de molde. Frotar cada rueda con un diente de ajo entero. Poner la salsa de tomate sobre el pan y espolvorear queso parmesano al gusto. Servir. Siempre que queramos preparar un buen pan con tomate puede convertirse en la base de una serie de detalles que serán esenciales. Un buen embutido es el mejor complemento de este pan con tomate. Aunque tampoco le puede faltar un extra de buenas sensaciones de la mano de un marisco o de unos aperitivos como las patatas o los calamares.

Tendremos listo un plus de buenas sensaciones de la mejor manera posible. con ciertos detalles que serán los que nos harán descubrir algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días. Atrévete con la receta más fácil, deliciosa y saludable que tenemos por delante.