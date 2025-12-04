No necesitas horno: la receta gourmet de Navidad que se prepara en un abrir y cerrar de ojos
Toma nota de esta increíble receta fácil de preparar
Hay una receta gourmet de Navidad que se prepara en un abrir y cerrar de ojos, no necesitas horno para prepararla. Estas fiestas tocarán prepararse para cocinar sin invertir demasiado tiempo, tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que aplicaremos en una de las partes más importantes de la casa, la cocina. Tocará estar preparados para afrontar una serie de novedades destacadas que pueden ser las que nos harán buscar alternativas a nuestra cocina más auténtica que se reinterpreta para dar lo mejor de sí misma.
Te proponemos unos exquisitos canelones de marisco, sin horno, un plato fácil de preparar y delicioso que te sacará de más de un apuro. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un relleno que puedes preparar en un abrir y cerrar de ojos para disfrutar de lo mejor de estas fiestas. No es necesario crear grandes elaboraciones para quedar bien. Con una sencilla sopa de marisco y estos canelones fríos puedes tener un menú ganador, lujoso, gourmet y fácil de preparar en casa. Lo más complicado será saber elegir el mejor vino blanco fresquito para disfrutar de estas delicias en Navidad.
El horno no es necesario
Uno de los elementos que quizás no tenemos o no queremos usar, es un horno que limita el tiempo de interacción con nuestros invitados. Lo que queremos estas fiestas es estar en el salón, bailando, cantando y disfrutando de unos días en los que la comida cobrará protagonismo.
Podremos elegir las mejores recetas posibles de la mano de una serie de ingredientes que tenemos en casa y podemos tener listos para la acción en un tiempo de récord. Son días de aprovechar cada uno de los ingredientes que necesitamos para conseguir aquello que queremos, unos platos de excepción.
Es hora de conectar directamente con algunos elementos que serán claves y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con algunas novedades que parece que serán las que nos harán reinterpretar esta forma de cocinar. Menos tiempo en la cocina y más en el salón, con el marisco de protagonista y con un resultado que parece sacado de un restaurante con estrella Michelin.
Estos canelones se preparan fácilmente y pueden quedar muy resultones, es cuestión de prepararlos con tiempo y dejarnos listos en la nevera hasta la hora de presentar este primer plato de lujo.
Esta es la receta gourmet de Navidad que se prepara en un abrir y cerrar de ojos
Lo primero que debes tener en la lista de la compra son las placas de canelones que se cocinan. Las puedes hervir unos minutos y tener preparadas para un relleno que tiene complicaciones. Puedes cocinar los langostinos y las gambas, frescos y congelados, rápidamente para crear un relleno que te sorprenderá lo fácil que resulta de hacer y lo bueno que está.
Ingredientes:
Elaboración:
- Para crear estos deliciosos canelones, simplemente pela los langostinos y tritura junto con las gambas, el atún y la mayonesa.
- La textura debe ser suave, si te gusta notar los trocitos de las gambas, puedes picar algunas y añadirlas a la masa.
- Para que tenga un color más rojizo, le añadimos un toque de kétchup, también le aportará un sabor diferente.
- La salsa tártara la puedes comprar ya hecha o preparar al momento, es uno de esos básicos que con el pescado le va de lujo.
- Ponemos la masa en las placas de canelones y vamos rellenando. Cuando estén listos los ponemos en una bandeja individual o buscamos una grande para servir al momento.
- A la hora de servir añadiremos la salsa tártara y un poco de eneldo por encima. Le daremos color a estos canelones con los tomates Cherry y la rúcula a modo de decoración de tonos navideños.
- Te proponemos una salsa tartara casera que queda deliciosa y se prepara fácilmente en casa para acompañar o decorar estos canelones de marisco.
Ingredientes:
- taza de mayonesa
- 2 cucharadas de pepinillos en vinagre finamente picados
- 1 cucharada de alcaparras picadas
- 1 cucharada de cebolla morada o chalota finamente picada
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de mostaza Dijon
- 1 cucharada de jugo de limón o vinagre de vino blanco
- Sal y pimienta al gusto
Para los más golosos puedes dejar esta salsa en medio de la mesa, con un poco de salmón ahumado para picar. No necesitarás mucho más que una sopa o unos quesos para acompañar esta receta gourmet.
Esta Navidad no necesitas pasarte horas y horas en la cocina, con muy poco puedes crear un plato digno de un restaurante en casa y sin necesidad de horno.