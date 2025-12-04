Ahora que ya estamos metidos de lleno en el mes de diciembre, conviene no retrasar las compras navideñas. Pero no sólo al respecto de regalos y decoraciones. ¿Qué vas a servir este año en Nochebuena? ¿Tienes pensado el menú del 25 de diciembre, o el de Fin de Año? Puede que estés ahora preparando la lista de la compra para el supermercado, pero si quieres triunfar y además, por todo lo alto, debes anotar el entrante gourmet de Mercadona por menos de 2 euros que va a ser la estrella de las cenas de Navidad.

Justo ahora que llega la Navidad, y sabiendo que los supermercados ya tienen todo tipo de productos especiales, Mercadona se pone a la cabeza de todos con este lanzamiento, perfecto para quienes buscan algo rico, rápido y con un punto sofisticado. Un entrante que aunque algunos ya conocerán de navidades pasadas, vuelve de nuevo y lo hace con una receta cremosa e irresistible. Se trata de la crema de queso brie con trufa. Un exquisitez gourmet que además, está lista para servir o que puedes usar para distintas recetas. Por eso, en muchos hogares ya ha empezado el debate típico de estas fechas: ¿comprarlo ahora para tenerlo a mano o esperar a que llegue la última semana, arriesgándose a que vuele? Porque, viendo cómo se comportan estos productos cada Navidad, todo apunta a que la Crema Brie Trufa será uno de los primeros en agotarse.

El entrante de Mercadona que necesitas esta Navidad

La Crema de queso brie con trufa se presenta en una tarrina de 150 gramos bajo la marca Hacendado, con un precio de 1,80 euros. El formato es sencillo, cómodo y pensado para abrir y servir sin más complicación. Pero lo que la hace especial es la mezcla: queso brie (50 %), queso camembert, mantequilla, paté de trufa negra y setas cultivadas, una combinación poco habitual en un producto tan económico.

Las imágenes del envase, que muestra la crema untada junto a una cuña de brie y trufa, ya nos una pista clara del perfil del producto: es un entrante pensado para elevar cualquier tabla de aperitivos sin necesidad de cocinar. Al abrir la tarrina, la textura es suave, fácil de untar y con un aroma inconfundible a trufa, algo que para muchos es suficiente para que un plato pase de normal a algo gourmet.

Es un queso fundido pasteurizado, lo que significa que se mantiene estable en nevera y es seguro incluso para quienes suelen dudar con los quesos más naturales o de maduración fuerte. Y aunque lleva estabilizantes como E-472b y E-407, su perfil final recuerda más a una crema de queso de gama alta que a un queso para untar sin más.

Cómo usarlo en una cena de Navidad

Aunque se puede servir tal cual, los consumidores coinciden en que esta crema funciona especialmente bien como base de entrantes rápidos. Algunas ideas que están circulando entre quienes ya la han probado:

Untada en tostas calientes con un poco de pimienta recién molida.

con un poco de recién molida. Servida en volovanes para un aperitivo express.

para un aperitivo express. Como crema para dipear con picos o crudités.

con picos o crudités. Sobre patatas asadas pequeñas, convertidas en “bocados gourmet”.

convertidas en “bocados gourmet”. Fundida ligeramente y puesta sobre pasta fresca para improvisar un plato de fiesta.

La clave está en que tiene suficiente sabor como para no necesitar nada más. Quien quiera puede acompañarla con unas láminas de champiñón o una pizca de trufa rallada, pero no hace falta. Por eso está apareciendo como comodín en muchas listas de la compra de cara a las reuniones navideñas.

Ingredientes y valores nutricionales

La etiqueta del producto es bastante clara. Entre sus ingredientes destacan:

Queso brie (50 %) y queso camembert , ambos elaborados con leche.

, ambos elaborados con leche. Mantequilla y proteína de la leche.

y proteína de la leche. Paté de trufa negra (0,3 %) y trufa negra cultivada (12 %) , lo que explica su aroma característico.

, lo que explica su aroma característico. Setas como Boletus edulis, aereus o reticulatus.

como Boletus edulis, aereus o reticulatus. Sal, azúcar, pimentón, aromas naturales y correctores de acidez.

Es un producto apto para celíacos, ya que no contiene gluten, y está pasteurizado.

En cuanto a los valores nutricionales, cada 100 g aporta:

247 kcal

21 g de grasas (13,6 g saturadas)

2,6 g de hidratos de carbono

2,3 g de proteínas

1,29 g de sal

Como vemos, este entrante de Mercadona no es ligero, pero tampoco lo pretende: es un entrante pensado para ocasiones especiales, perfecto para disfrutar esta Navidad.

En definitiva, Mercadona sabe lo que hace de modo que vuelve a acertar al apostar por productos como este entrante, de sabor potente, fácil de servir y a precio muy por debajo de los artículos gourmet tradicionales. Además, encaja con una tendencia clara: cada vez más personas buscan resolver los aperitivos de Navidad sin pasar horas en la cocina por lo que no sería extraño que este queso se posicione como uno de los hits de la campaña navideña. No lo dudes entonces, si estás pensando en comprarlo, mejor que no tardes ya que la previsión es que desaparezca rápido de las estanterías.