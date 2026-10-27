Muffins de calabaza sin azúcar: receta fácil y esponjosa

El otoño entra en la cocina sin pedir permiso, trayendo consigo ese olor inconfundible a especias tostadas y hortalizas de temporada. A muchos nos encanta esta época porque la calabaza se convierte en el comodín perfecto para hornear sin remordimientos. Aporta una humedad natural increíble, lo que permite prescindir de mantecas pesadas y azúcares blancos. Preparar algo rico para desayunar sin caer en los excesos de siempre es más fácil de lo que parece, sobre todo cuando le pillas el truco al horno y a los ingredientes básicos.

Ingredientes para hacer muffins de calabaza sin azúcar

250 gramos de calabaza asada, procurando que quede bien escurrida para que no aguante exceso de agua

2 huevos camperos

180 gramos de harina integral, puedes tirar por la avena o la espelta, según lo que tengas en la despensa

80 gramos de pasta de dátiles o eritritol

60 mililitros de oliva virgen extra suave o de coco

1 sobre entero de levadura química

Una cucharadita generosa de canela, media de jengibre

Otra pizca de nuez moscada y una punta de sal marina para redondear sabores.

Si un día te apetece cambiar de registro, puedes echar un vistazo a unas magdalenas de calabaza saludables para inspirarte con otros matices de chocolate o frutos secos.

Cómo preparar muffins de calabaza sin azúcar paso a paso

Enciende el horno a 180 grados desde el principio con calor arriba y abajo; nada de meter la bandeja con el horno frío si quieres que suban con gracia. Si asaste la calabaza antes en el horno, tritúrala bien fina. En un bol hondo batimos los huevos con el aceite y la pasta de dátiles o endulzante elegido hasta que espume un poco. Integra el puré de calabaza con mimo. En otro recipiente mezcla la harina con la levadura, la sal y las especias. Ve incorporando los secos a los líquidos poco a poco, usando una espátula y sin volverte loco batiendo, que el gluten no necesita carrerilla. Rellena los moldes de papel hasta las tres cuartas partes y al horno.

Si te sobra masa o buscas inspiración para otro día, recuerda que las clásicas magdalenas de calabaza comparten esta misma base hogareña.

Cómo endulzar los muffins de calabaza sin añadir azúcar

Eliminar el azúcar blanco de la repostería casera no significa renunciar al sabor dulce, ni mucho menos. La calabaza ya trae de serie un fondo dulzón muy agradable que solo hay que saber acompañar.

Las especias juegan aquí un papel psicológico brutal: la canela y la nuez moscada engañan al paladar haciéndole creer que hay más dulce del que realmente existe. Y si un día tienes invitados golosos o te quieres dar un capricho serio, puedes probar los fantásticos muffins de calabaza y chocolate saludables, que combinan el cacao puro con la verdura de forma magistral.

El truco para conseguir muffins de calabaza esponjosos

La textura de la miga es lo que separa un bocado glorioso de un mazacote seco. El error clásico que comete todo el mundo al empezar con la harina integral es batir la mezcla como si no hubiera un mañana. Cuanto más trabajas la harina, más se activa el gluten y más pesados salen los bollos.

Otro detalle que marca la diferencia es la temperatura. Si sacas los huevos de la nevera un rato antes, evitas que la grasa se corte al unirse con el puré.

Cuánto tiempo hay que hornear los muffins de calabaza

Con el horno ya caliente a 180 grados, metemos la bandeja en el espacio medio. No se te ocurra abrir la puerta antes de los veinte minutos, porque el aire frío interrumpe el proceso de levado y se chafan.

El tiempo total suele rondar entre los 22 y los 25 minutos, dependiendo de la fuerza real de tu electrodoméstico. Para salir de dudas, pincha uno con un palillo de madera en el centro: si sale limpio y seco, ya puedes sacarlos.

Ficha de la receta

Tiempo de preparación: 15 minutos de trabajo previo + 25 minutos de horno

Porciones: 12 unidades hermosas

Información nutricional: Alrededor de 110 kcal por unidad (unos 1.320 kcal en total para toda la bandeja)

Tipo de cocina: Repostería casera y saludable

Tipo de comida: Desayuno / Merienda