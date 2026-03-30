Monas de Pascua sin gluten: alternativas deliciosas y fáciles de preparar

La Mona de Pascua es uno de esos dulces que cuesta renunciar a ellos. Llega Semana Santa y apetece, sin más. El problema aparece cuando no puedes tomar gluten. Ahí es cuando muchos piensan que ya no hay opción… pero sí la hay.

Hacer monas de Pascua sin gluten en casa es más fácil de lo que parece. Solo hay que ajustar algunos ingredientes y entender un par de cosas clave. El resto, prácticamente igual.

Cómo adaptar la receta sin perder la esencia

La base de una mona es una masa tipo brioche: esponjosa, ligeramente dulce, con ese aroma tan característico. Al quitar el gluten, lo que cambia es la estructura. La textura puede volverse más densa si no se hace bien.

Aquí entran las harinas sin gluten. Mezclas preparadas funcionan bastante bien, pero también puedes combinar harina de arroz, maíz o almendra. Cada una aporta algo distinto.

Si quieres tener una referencia clara, puedes partir de la Mona de Pascua tradicional y adaptar los ingredientes. No es copiar tal cual, pero sí sirve como guía. El truco está en ajustar líquidos y tiempos.

Ingredientes que marcan la diferencia

Cuando trabajas sin gluten, no todo vale. Hay ingredientes que ayudan mucho.

Por ejemplo, la goma xantana o el psyllium. Suenan raros, pero básicamente ayudan a que la masa tenga elasticidad, algo que el gluten haría de forma natural.

También es importante no quedarse corto con los líquidos. Las masas sin gluten suelen necesitar un poco más de hidratación.

Y luego está el sabor. Aquí puedes jugar con ralladura de naranja, limón, un toque de vainilla… lo que te apetezca. Eso sigue siendo igual que en cualquier mona.

Opciones fáciles si tienes Thermomix

Si tienes robot de cocina, todo se vuelve más sencillo. Sobre todo en el amasado, que en recetas sin gluten puede ser un poco más delicado.

La Mona de Pascua Thermomix es una buena base. Puedes adaptarla usando harinas sin gluten y ajustando ligeramente los tiempos. Y lo mejor es que el resultado suele ser bastante consistente. Menos margen de error, que siempre viene bien.

Textura y fermentación: lo que suele fallar

Aquí es donde mucha gente se atasca. Las masas sin gluten no fermentan igual. A veces suben menos o lo hacen de forma irregular. Por eso es importante no tener prisa. Dejar que repose bien, aunque parezca que no está pasando gran cosa.

También ayuda no manipular demasiado la masa. Cuanto menos la toques, mejor suele quedar. Y un consejo rápido: no esperes exactamente la misma textura que una mona tradicional. Es diferente, pero no peor.

Inspiración en recetas tradicionales

Si te gusta probar cosas nuevas, puedes inspirarte en otras recetas similares. La Tona alicantina, por ejemplo, tiene una base muy parecida.

Adaptarla a versión sin gluten es totalmente posible. Y el resultado suele ser muy bueno, con una miga suave y sabor intenso.

Al final, muchas recetas tradicionales pueden transformarse. Solo hay que ajustar ingredientes y perder un poco el miedo.

Consejos prácticos para que salgan bien

Usa moldes si la masa es muy blanda. Así mantendrá mejor la forma.

No abras el horno antes de tiempo. Puede parecer obvio, pero con estas masas se nota más.

Y deja enfriar bien antes de cortar. Si no, se desmorona con facilidad.

También puedes añadir decoración: huevos cocidos, chocolate sin gluten, azúcar… lo que te guste.