Merluza rellena al estilo Arguiñano: receta fácil y sabrosa paso a paso

Pocas cosas hay tan agradecidas en la cocina como una buena merluza bien preparada. Este pescado blanco, suave y versátil, se presta a mil combinaciones, y una de las más sabrosas es la merluza rellena al estilo Arguiñano. Inspirada en la forma sencilla y alegre de cocinar del popular chef vasco, esta receta demuestra que se puede conseguir un plato de categoría sin complicaciones ni ingredientes imposibles.

El secreto está en trabajar con producto fresco y tratarlo con respeto. La merluza, acompañada de marisco y verduras, se convierte en un bocado jugoso y aromático que conquista desde el primer tenedor. Es perfecta para una comida especial o una cena familiar en la que quieras lucirte sin pasar horas en la cocina. Vamos paso a paso para que te quede perfecta.

Ingredientes para cuatro personas

1 merluza grande, de unos 1,2 kilos, abierta y sin espina central

200 gramos de gambas peladas o langostinos troceados

150 gramos de mejillones cocidos y sin concha

1 cebolla mediana

1 puerro

1 zanahoria

1 pimiento rojo pequeño

2 dientes de ajo

1 vaso pequeño de vino blanco seco

150 mililitros de nata para cocinar

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra molida

Pan rallado y perejil picado

El zumo de medio limón

Hilo de cocina o palillos para cerrar el pescado

Preparación paso a paso

El sofrito, la base del sabor.

Pela y pica muy fina la cebolla, el puerro, la zanahoria y el pimiento. En una sartén amplia, añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe las verduras durante unos diez minutos, a fuego medio, hasta que empiecen a tomar color. Añadir el marisco.

Incorpora las gambas y los mejillones al sofrito. Remueve bien y deja que todo se cocine unos minutos. Añade el vino blanco, sube un poco el fuego y deja que el alcohol se evapore, mientras los jugos se mezclan y el aroma se vuelve intenso. Dar cremosidad al relleno.

Agrega la nata y remueve hasta que la mezcla tenga una textura suave y ligada. Salpimienta a tu gusto y deja templar el relleno unos minutos fuera del fuego. Preparar la merluza.

Coloca la merluza abierta sobre la tabla, con la parte interior hacia arriba. Seca bien con papel de cocina, salpimienta y rocía con el zumo de limón. Ese toque cítrico realza el sabor del pescado y evita que se seque. Rellenar y cerrar.

Extiende el relleno sobre una de las mitades, distribuyéndolo de manera uniforme. Cubre con la otra mitad y sujétala con hilo de cocina o palillos para mantenerla cerrada durante la cocción. Hornear.

Precalienta el horno a 180 grados. Coloca la merluza sobre una fuente ligeramente engrasada, espolvorea un poco de pan rallado y perejil picado, y rocía con un chorrito de aceite de oliva. Hornea entre 25 y 30 minutos, hasta que el pescado esté tierno y la superficie dorada. Servir.

Retira el hilo o los palillos con cuidado. Sirve la merluza en rodajas gruesas, acompañada de su propio jugo y, si lo prefieres, con patatas panaderas o una ensalada verde.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos (20 min de preparación + 40 min de cocción)

Porciones: 4 raciones

Información nutricional (aproximada por receta completa): Calorías totales: 980 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea / Española

Tipo de comida: Plato principal

No hace falta ser un experto para conseguir un buen resultado. Basta con respetar los tiempos, usar ingredientes frescos y cocinar con ese punto de cariño que tanto repite Arguiñano. El horno hace el resto.