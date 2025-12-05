Lo puedes preparar en minutos: el postre exprés que se ha vuelto viral esta Navidad

Hay un postre exprés que se ha vuelto viral esta Navidad, lo puedes preparar en minutos y es uno de los más deseados del momento. Estamos llegando a una época del año en la que la originalidad, pero también lo tradicional, mezclado con estos elementos que pueden acabar siendo esenciales. Habrá llegado ese momento en el que tocará saber lo que nos estará esperando y todo lo que puede pasar en breve. Tocará estar preparados para una serie de cambios destacados que quizás no sabíamos que podríamos tener.

Un buen postre no tiene por qué ser complicado de preparar, la realidad es que podemos tener listo con antelación y para chuparse los dedos un tipo de dulce que acabará siendo el que nos acompañará en estos días. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de aprovechar al máximo cada ingrediente que tenemos en casa y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este tipo de receta acabará siendo la que se convertirá en viral en estos días.

En unos minutos puedes preparar este postre

A la hora de aprovechar al máximo las Navidades vamos a poder descubrir lo mejor de estos días en familia gracias a una combinación de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de aprovechar cada detalle para mezclar lo mejor de un tipo de elemento que puede acabar siendo esencial. Las fiestas no son un momento de centrarse en la cocina, sino en los invitados, por lo que hasta el momento no sabíamos que podríamos aprovechar cada ingrediente que tenemos en este momento.

Habrá llegado el momento de aprovechar cada uno de los detalles que hasta el momento no sabíamos. Es hora de mezclar estos ingredientes que tenemos por delante y lo que realmente nos está esperando, sin duda alguna, habrá llegado ese día en que podremos encontrar el mejor aliado de un tipo de postre que acabará siendo el que marcará la diferencia.

Este postre es muy fácil de conseguir en un abrir y cerrar de ojos, el espíritu de la Navidad puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Esta idea tiene en el turrón la base de un sabor de lo más característico.

Este es el postre express de esta Navidad

Esta Navidad el postre viral que triunfa es un natilla de turrón, por lo que, habrá llegado el momento de preparar una tradición de lo más deseados. Es importante disponer de una buena base, un turrón de jijona de esos que nunca pueden faltar en este tipo de elementos. Aprovecharemos el turrón y le daremos otro aire:

Ingredientes:

2 yemas de huevo

20 g de maicena

640 ml de leche

60 g de turrón blando

1 cucharadita de café de almendra molida

50 g de azúcar

Elaboración:

Comenzaremos echando parte de la leche en un vaso y dándola un ligero golpe de calor en el microondas (bastará con unos 30 segundos si acabamos de sacarla de la nevera). Añadimos la maicena, removemos hasta que se disuelva y reservamos. Ponemos el resto de la leche en un cazo, le agregamos el azúcar, la almendra molida y lo templamos a fuego medio-bajo. Cuando haya adquirido algo de temperatura, desmenuzaremos con las manos el turrón y lo echaremos. Consejo: Al tratarse de un tipo de turrón que desprende tanta grasa, procurad no aplastarlo ni triturarlo porque se hará pasta y nos veremos obligados a separarlo nuevamente. Agregamos las yemas a la mezcla de leche y maicena y removemos con unas varillas manuales. Reservamos hasta que el preparado del cazo rompa a hervir y lo añadimos. Removemos con las varillas constantemente hasta que la crema adquiera una textura espesa, momento en que retiraremos del fuego y verteremos en los moldes que hayamos elegido. Metemos en la nevera y dejamos que reposen unas 6 horas mínimo (aunque están aún más ricas si las hacemos de un día para otro). Transcurrido ese tiempo, sacamos decoramos con turrón o almendra molida y ya tendremos listas estas estupendas natillas navideñas de aprovechamiento.

Puedes decorar las natillas con un poco de nata montada y un chocolate rallado que puede darle color. Es uno de los ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que tenemos por delante.

Estas natillas se preparan rápidamente y puedes dejarlas siempre listas antes de la comida. Un menú ligero y ya listo para la acción como un carpaccio de langostinos, una vichysoise y algunos ibéricos pueden ser grandes aliados de este postre de Navidad que llegará acompañado del resto de dulces típicos.