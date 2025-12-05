Así es la tradicional pastelería a media hora de Barcelona en la que venden el mejor turrón de yema

La tradición repostera catalana siempre ha tenido un lugar especial para los turrones artesanos, y entre ellos, el turrón de yema ocupa un sitio privilegiado gracias a su textura sedosa y su sabor inconfundible. Hablando de este tradicional dulce navideño, cada año se celebra un certamen destacado: el concurso Mejor Turrón Artesano de Yema de España, organizado por el Gremio de Pastelería de Barcelona con el apoyo técnico de la Escuela de Pastelería del Gremio (EPGB).

Y la pastelería Turull (Terrassa) se ha proclamado ganadora de la cuarta edición del concurso. Se ha impuesto sobre unas treinta participantes en una convocatoria abierta a profesionales de todo el país, al haber sido el mejor valorado en una cata a ciegas, el resultado del cual se valida ante notario. Esta pastelería es un obrador con más de 70 años de historia donde el oficio, la dedicación y la sensibilidad culinaria se han transmitido de generación en generación. Su turrón de yema no solo es un homenaje al recetario clásico, sino una prueba de que la artesanía puede seguir sorprendiendo incluso a los paladares más exigentes.

La tradicional pastelería donde venden el mejor turrón de yema

Este reconocimiento no llega por casualidad. La familia Turull lleva décadas defendiendo un tipo de pastelería basada en la calidad del producto, la técnica refinada y el respeto por los valores tradicionales. Su trayectoria está íntimamente ligada a la figura de Joan Turull, un maestro pastelero que destacó por su compromiso institucional, su labor pedagógica y su defensa del oficio en Cataluña.

La reciente distinción de la Pastisseria Turull con el premio al Mejor Turrón Artesano de Crema quemada de España 2025 confirma que este pequeño punto de Terrassa continúa siendo una referencia gastronómica de primer nivel. Todo ello, sumado al carisma y la profesionalidad de Joanna y Aniana —madre e hija y auténtica esencia del negocio—, convierte a este obrador en una parada obligada para quienes buscan un turrón de yema sublime.

Una historia marcada por el oficio y la excelencia

La Pastisseria Turull abrió sus puertas hace más de seis décadas y desde entonces ha mantenido viva una visión de la pastelería que combina tradición, técnica depurada y creatividad responsable. La figura de Joan Turull, líder del obrador durante buena parte de su historia, destaca no solo por su maestría, sino también por su enorme contribución al sector.

Fue presidente del Gremio de Pasteleros de Barcelona y de la Federación Catalana de Pastelería, impulsando iniciativas tan emblemáticas como el Museo del Chocolate de Barcelona o la renovación integral de la Escuela de Pastelería. Su labor le valió reconocimientos como la Medalla de Oro del Gremio o la Medalla al Trabajo President Macià.

El turrón de yema, un clásico reinventado

El turrón de yema es una de las elaboraciones más delicadas dentro de la pastelería navideña. Requiere precisión en la cocción del azúcar, un control minucioso de la textura y un tostado perfecto que dé ese aroma característico sin perder suavidad. Turull ha elevado esta receta a su máxima expresión gracias a técnicas afinadas durante años y una selección cuidadosa de materias primas. El premio recibido en 2025 reconoce esta combinación de rigor, tradición y sensibilidad, validada mediante una cata a ciegas ante notario, lo que subraya su valor gastronómico.

Una pastelería con esencia familiar

Aunque la figura de Joan Turull continúa siendo un pilar referencial, hoy la Pastisseria Turull está claramente representada por Juana y Aniana, madre e hija. Son ellas quienes mantienen viva la identidad del obrador, aportando calidez, cercanía y una visión contemporánea sin renunciar a lo esencial.

La elegancia con la que trabajan cada detalle y la templanza con la que gestionan el día a día son parte del encanto que muchos clientes destacan al visitar el establecimiento en la Carretera de Rellinars, 50.

Un orgullo para Terrassa y para la repostería catalana

La distinción del 2025 confirma algo que los vecinos de Terrassa han sabido siempre: la ciudad es un referente en turrón artesano. Es el segundo año consecutivo en que una pastelería de la localidad obtiene este honor, lo que habla del nivel técnico y creativo que se cultiva en la zona.

Este tipo de reconocimientos también ayudan a consolidar la imagen de la pastelería catalana como un patrimonio cultural y gastronómico de alto nivel, en línea con lo que instituciones como el Museu de la Xocolata de Barcelona o la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona difunden de manera regular.

Un producto que respeta tradición y calidad

El éxito del turrón de yema de la pastelerá Turull no se basa en artificios, sino en el respeto absoluto a la tradición y en la voluntad de mejorarla sin perder autenticidad. Su textura cremosa, el tostado perfecto de la yema y el equilibrio en el dulzor son el resultado de un trabajo que combina precisión técnica y sensibilidad artesanal. Es un turrón que representa a la perfección el espíritu de la pastelería catalana: calidad, tradición y creatividad bien entendida.