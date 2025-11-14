El mejor cruasán artesano de España está en ésta tradicional pastelería de Barcelona

Ya hace algunos años que se celebra el concurso al mejor cruasán artesano de España. Una delicia que algunos toman cada mañana, junto a un café, y que si es de calidad aporta mayor cantidad de nutrientes. Para premiar la valía, el trabajo y el sabor hacer de este clásico de la pastelería, este concurso celebra su elaboración. De los clásicos, actualmente hemos pasado a cruasanes mucho más sofisticados y de sabores, y sí, el que encontrarás en todos lados ahora: el de relleno de pistacho.

El mejor cruasán artesano de España está en Barcelona. Pues el premio se lo ha llevado la tradicional pastelería Mervier Canal, cuyos propietarios ostentan ahora el título de ganador del mejor croissant artesano de mantequilla de España 2025. En concreto, Toni Vera, de la pastelería Mervier Canal se ha llevado el premio, en un concurso ya conocido y organizado por el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Su croissant ha sido el mejor valorado en una edición con un nivel altísimo y más de 60 participantes.

Cómo se valora el mejor cruasán artesano de España

El concurso empezó a las 9 de la mañana con la entrega de croissants en la Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB). A partir de las 11.00h, empezó la cata por parte de un jurado excepcional, presidido por Miguel Moreno (presidente de la Confederación Española de Empresarios de Pastelería/ CEEAP y maestro artesano de Pan y Cacao, Madrid) y del que forman parte destacados pasteleros como Miquel Zaguirre (presidente del Gremio de Pastelería de Barcelona y propietario de Zaguirre Pastissers (Terrassa), Andreu Sayó (ganador de la edición 2024 del Concurso Mejor Croissant Artesano de España, al frente de la pastelería Brunells de Barcelona), Jon García (de los famosos quesos de Jon Cake, Barcelona) y Carles Carreras (Nuria, Terrassa).

Además, coincidiendo con el año en que Cataluña es Región Mundial de la Gastronomía, el Gremio de Pastelería ha querido destacar y reivindicar el papel de la pastelería dentro del mundo gastronómico, incorporando al jurado tres chefs de primer nivel: Oriol Castro (Disfrutar, Barcelona), Artur Martínez (Aürt, Barcelona) y Jordi Vilà (Alkimia).

Para dar con el mejor dulce, el jurado probó y luego puntuó los cruasanes presentados teniendo en cuenta diversos criterios que son los que se valoran entre todos los cruasanes presentados a este dulce concurso: sabor (40 puntos), alveolado (15 puntos), hojaldrado (15 puntos), color (10 puntos), formato (10 puntos) y acabado (10 puntos).

Por qué un concurso para escoger el mejor cruasán

En su decimoctava edición, el Gremio de Pastelería de Barcelona quiere incentivar y premiar los conocimientos y habilidades de los pasteleros artesanos en un producto tanto emblemático como el cruasán, reconocimiento así la calidad de la pastelería artesana del país.

Cómo es la pastelería ganadora del cruasán

La pastelería Mervier Canal, fundada el 1970, cuenta con dos establecimientos en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, en la zona alta. para sus responsables, este título no es nuevo porque se ha proclamado ganadora del certámen por cuarta vez (anteriormente, en 2016, 2019 y 2022). Se trata de un establecimiento de referencia en la ciudad que defiende la pastelería artesana tradicional, siempre con un toque actualizado.

El establecimiento tiene larga tradición y evidentemente no solo tiene cruasanes, sino pasteles, más grandes o pequeños, tartaletas, bombones de chocolate, trufas, madalenas, pastas de té en forma de carquiñolis, cocas, macarons, además de un completo servicio de catering.

Dentro de este último, ofrecen pasteles y dulces tanto dulces como salados porque un catering debe tener de todo. Son propuestas de alta calidad que marcan la diferencia y el éxito para la celebración de eventos: desde una reunión informal de empresa hasta la celebración más exclusiva en casa.

Aunque un cruasán puede parecer algo trivial y cotidiano, resulta que tiene su truco. Debe ser esponjoso por dentro, crujiente por fuera, los productos de alta calidad para su elaboración son claves. Desde la pastelería ganadora lo saben muy bien puesto que no solo este año ha conseguido este título, ya son cuatro veces las ratifican que saben hacer los mejores cruasanes. Así que si estás en Barcelona, de paso o de turismo, hay que visitar este importante establecimiento y probar el dulce que todos deseamos.

Otros vencedores de ediciones anteriores al mejor cruasán artesano de España han sido la pastelería Brunells (Barcelona), que lo logró dos veces, el pasado año y en 2020; también Prat ‘Can Carriel’ de Roda de Ter (Osona) en el año el 2023; Canal (Barcelona), la ya citada y ganadora de 2025, que también lo fue en el año 2022 y Panem (en Madrid) el 2021.