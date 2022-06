Las tan esperadas vacaciones de verano hay que disfrutarlas de todas la maneras: viajando, explorando… y comiendo. Claro, solo platos refrescantes porque las temperaturas van por los cielos y qué mejor opción que un delicioso helado de yogur con trozos de fruta veraniega que te harán desear una temporada más larga.

Otra razón para preparar este helado es el valor nutricional de sus ingredientes. En el caso del yogur, es una fuente de proteínas, esenciales para ayudar en el aumento de masa muscular para quienes optan por un estilo de vida más fitness. Las fresas, por su parte, son ricas en antioxidantes, calcio, potasio y vitamina C, esta última es importante porque ayuda en la absorción del hierro, lo que previene la anemia.

No obstante, para algunos papás puede ser complicado introducir frutas en la dieta de sus hijos, así que tener en cuenta esta idea podría ayudar a garantizar una mejor nutrición. Por ejemplo, los plátanos poseen vitamina A, C, B1, B2, B6 y ácido fólico, que contribuyen con el sano crecimiento de los peques. ¿Por qué no hacer el helado en casa sabiendo todo esto?

Cambiando un poco de tema y aprendiendo algo de historia, el helado se prepara desde el año 2000 a. C. Tal vez de formas más rudimentarias, pero con el mismo objetivo: refrescar. Era una mezcla de leche, arroz y nieve de las montañas. La técnica pasó de mano en mano. Los persas hacían algo similar a un pudín mezclando agua de rosas con cabello de ángel.

Tiempo después, la receta comenzó a viajar entre continentes. China tenía su propio estilo. Marco Polo iba por el mundo esparciendo la exquisitez enseñándole a los asiáticos cómo hacerlo. La última parada fue Roma, la cuna del gelato, una receta que precede al helado moderno. Y que consistía en usar la grasa de la leche, azúcar, frutas y leche entera.

Todo esto nos trae hasta aquí para enseñarte a hacer un helado de yogur con trozos de fruta veraniega fácil y rápido.

Ingredientes: