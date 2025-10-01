Guiso de merluza con brócoli: receta fácil y saludable

Hay días en los que apetece comer algo reconfortante, pero sin que sea pesado ni demasiado elaborado. En esos momentos, el guiso de merluza con brócoli se convierte en una receta salvavidas. Es de esas preparaciones caseras que huelen a hogar: sana, sencilla y llena de sabor. Además, combina lo mejor de la cocina mediterránea con ingredientes que solemos tener en casa, como las verduras frescas y un buen pescado blanco.

Lo bueno de este plato es que se adapta a cualquier ocasión: puede ser una comida ligera entre semana o un guiso de pescado para disfrutar en familia el fin de semana. La mezcla de merluza con brócoli no solo funciona bien a nivel nutricional, sino que también conquista a quienes prefieren recetas fáciles y con ingredientes naturales.

Ingredientes del guiso de merluza con brócoli

Para preparar un buen guiso de merluza con verduras, no necesitas nada complicado. Toma nota:

4 filetes de merluza (pueden ser congelados o frescos, según lo que tengas)

1 brócoli mediano cortado en ramilletes

1 cebolla grande picada

2 dientes de ajo

2 tomates maduros rallados o triturados

1 pimiento rojo en tiras

2 zanahorias en rodajas finas

½ litro de caldo de pescado o de verduras

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

Sal, pimienta y perejil fresco

Estos ingredientes dan un equilibrio perfecto: el pescado aporta suavidad, las verduras frescura y el caldo une todo con un sabor muy casero.

Paso a paso para preparar el guiso

Prepara la base: en una cazuela grande, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Añade las verduras: incorpora el pimiento y la zanahoria, remueve unos minutos y después añade el tomate rallado. Cocina a fuego medio hasta que la salsa espese un poco. Agrega el caldo: vierte el caldo y pon la hoja de laurel. Deja hervir unos 10 minutos para que las verduras se ablanden. Cocina la merluza: coloca con cuidado los filetes de merluza en la cazuela. Baja el fuego y deja cocer unos 8 minutos para que no se deshagan. Incorpora el brócoli: añade los ramilletes de brócoli en los últimos 5 minutos de cocción. Así quedarán tiernos pero mantendrán ese punto crujiente que le da vida al plato. Finaliza y sirve: rectifica de sal y pimienta, espolvorea con perejil fresco y lleva a la mesa bien caliente.

Este guiso de merluza y brócoli en salsa ligera es ideal para acompañar con arroz, patatas cocidas o simplemente con un buen trozo de pan.

Beneficios de la merluza y el brócoli

Lo mejor de esta receta no es solo su sabor, sino también lo que aporta a la salud.

Merluza: es un pescado blanco bajo en grasas y rico en proteínas. Perfecto para quienes quieren cuidar su dieta sin renunciar a un plato sabroso.

Brócoli: está considerado un superalimento gracias a su alto contenido en vitamina C, fibra y antioxidantes.

Un plato de brócoli con merluza es, en definitiva, una combinación que ayuda a mantener una alimentación equilibrada, sin complicaciones.

Consejos para una cocción perfecta

Si usas filetes de merluza congelados, descongélalos antes para que el guiso no quede aguado.

Añade el brócoli al final de la cocción para que conserve su color verde intenso.

Cocina siempre a fuego medio-bajo: la merluza es delicada y se deshace fácilmente.

Variaciones de la receta

Este guiso admite muchos giros según el día y el antojo:

Merluza con brócoli al horno: una alternativa muy práctica. Coloca el pescado sobre una cama de brócoli y verduras, aliña con aceite y hornea 20 minutos a 180 ºC.

Merluza y brócoli en salsa cremosa: añade un poco de nata o leche evaporada al final de la cocción para un resultado más meloso.

: añade un poco de nata o leche evaporada al final de la cocción para un resultado más meloso. Guiso de merluza con verduras variadas: prueba con calabacín, guisantes o incluso alcachofas para darle más color y sabor.

En conclusión, esta receta de guiso de merluza con brócoli demuestra que se puede comer sano y rico sin pasar horas en la cocina.