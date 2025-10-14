Galletas de dedos de bruja: receta fácil y terrorífica

Si hay un dulce que nunca falta en una fiesta de Halloween, son las galletas de dedos de bruja. Crujientes, espeluznantes y deliciosas, estas galletas parecen sacadas de un caldero mágico. Son perfectas como aperitivos Halloween, ideales para compartir en un desayuno Halloween o acompañar con bebidas para Halloween como chocolate caliente o ponche de frutas. Además, puedes adaptarlas fácilmente para hacer galletas Halloween sin gluten, sin perder su sabor ni su aspecto aterrador.

Ingredientes para las Galletas de Dedos de Bruja

300 g de harina (puedes usar mezcla sin gluten si lo prefieres).

100 g de azúcar glas.

1 huevo.

150 g de mantequilla a temperatura ambiente.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 pizca de sal.

20 almendras enteras (para las “uñas”).

Mermelada de fresa o frambuesa (para el efecto sangriento).

Estas galletas Halloween son un clásico por su sabor y por su apariencia realista. Si tienes invitados con intolerancias, prepara una versión de galletas Halloween sin gluten usando harina de arroz o de almendra: quedarán igual de deliciosas.

Utensilios y Preparación Inicial

Antes de comenzar, asegúrate de tener los siguientes utensilios:

Un bol grande para mezclar.

Varillas eléctricas o batidor manual.

Papel vegetal para horno.

Bandeja para hornear.

Cuchillo pequeño o palillo para los detalles.

Precalienta el horno a 180 °C y forra la bandeja con papel vegetal. Mientras tanto, prepara todos los ingredientes medidos para agilizar el proceso.

Paso a Paso para Hacer los Dedos de Bruja

En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar glas hasta obtener una mezcla cremosa. Añade el huevo y la vainilla, y sigue batiendo. Incorpora la harina y la sal poco a poco hasta formar una masa firme. Envuelve la masa en papel film y refrigérala durante 20 minutos para que sea más manejable. Toma porciones pequeñas y forma cilindros alargados de unos 8 cm, simulando dedos. Marca las articulaciones con un cuchillo o palillo y coloca una almendra en la punta, presionando ligeramente para crear la “uña”. Coloca los “dedos” sobre la bandeja y hornea durante 15-20 minutos o hasta que estén dorados. Deja enfriar unos minutos antes de manipularlas, ya que son frágiles al salir del horno.

Decoración y Detalles Espeluznantes

Cuando las galletas estén frías, unta un poco de mermelada de fresa o frambuesa en la base del “dedo” para simular sangre. También puedes añadir un toque de colorante rojo sobre las “uñas” para intensificar el efecto.

Si prefieres una versión más divertida que terrorífica, decora con glaseado verde o morado, y añade pequeñas golosinas Halloween como ojos o arañas de azúcar para crear un efecto más fantasioso.

Consejos y Trucos para Galletas Perfectas

No manipules demasiado la masa para evitar que las galletas queden duras.

, pégalas con un poco de mermelada. Guarda las galletas en un recipiente hermético hasta 5 días.

como un batido de calabaza o ponche de frutos rojos. Para un toque gourmet, añade un poco de ralladura de naranja o canela a la masa.

Estas galletas de dedos de bruja son una opción irresistible para niños y adultos. Puedes servirlas junto a otros postres Halloween, como cupcakes o brownies decorados, o incluirlas en tu mesa de aperitivos Halloween junto a decoraciones tenebrosas y luces tenues.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocción: 15-20 minutos

Porciones: 20 galletas aproximadamente

Información nutricional: 120 kcal por galleta (variable según ingredientes y decoración)

Tipo de cocina: Repostería creativa

Tipo de comida: Postre o snack temático