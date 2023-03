Un estofado es una técnica culinaria con la que se cocina un alimento en un recipiente cerrado a fuego lento. De esta forma se evita la evaporación, los jugos se retienen y se intensifican los sabores y aromas. Por eso, un estofado de verduras con jengibre será un plato delicioso y muy nutritivo. Es importante respetar la técnica, que indica que siempre la cacerola va tapada.

Estofado deriva del francés étouffée, que viene a su vez de étouffer, que significa asfixiar, por eso el estofado se hace tapando la olla donde se cocina. Esta técnica no necesita poner a marinar antes ninguno de los ingredientes, sino que se ponen directamente en crudo, se tapa y se comienza la cocción. Hoy en día hay ollas especiales, como las ollas de cocción lenta, que hacen los estofados perfectamente. Pero para esta receta no son necesarias, porque solo se cocinarán verduras, que no requieren tanto tiempo como las carnes.

Es recomendable utilizar aquellas verduras que tengan una textura más dura, como las zanahorias, pero se pueden añadir algunas más suaves, como el calabacín, incorporándolas en distintos tiempos, para que al final no se deshagan.

Ingredientes:

1 cebolla

1 brócoli

2 tomates

10 coles de Bruselas grandes

1 pimiento verde

1 zanahoria grande

1 calabacín

1 cucharada de jengibre rallado

Romero al gusto

Sal y pimienta negra recién molida

Aceite de oliva virgen extra

1 huevo por persona (opcional)

Cómo preparar un estofado de verduras con jengibre:

Lavar todas las verduras. Pelar la zanahoria y los tomates, y trocearlos en cuadrados medianos, igual que el calabacín. Cortar el brócoli en pequeños arbolitos. La cebolla y el pimiento en brunoise. Lavar las coles de Bruselas y dejarlas enteras. En una olla con tapa, echar un chorro de aceite de oliva. Echar en primer lugar la cebolla, remover para que no se queme. Agregar después la zanahoria, rehogar y tapar. Bajar el fuego. Dejar 10 minutos, agregar el pimiento, las coles de Bruselas y el calabacín. Tapar y dejar cocer. Cuando hayan soltado agua, agregar los tomates, remover todo. Salpimentar y agregar el jengibre y el romero, cubrir con agua, volver a tapar y dejar cocer a fuego lento hasta que las verduras estén listas y tiernas. La textura de las verduras debe mantenerse, no tienen el mismo encanto si están demasiado pasadas. Si se desea, se puede cocinar un huevo por persona en la plancha bien caliente.

Haz este estofado de verduras con jengibre y sirve con el huevo por encima. Si no te gusta, no es necesario que lo agregues, pero sería un aporte proteico importante. Este plato es perfecto como guarnición (sin el huevo) a preparaciones con carnes o pescados, pero también para servir con tallarines, por ejemplo, y presentar un plato vegetariano.