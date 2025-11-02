Cuánto tiempo dura un huevo cocido en la nevera y cómo conservarlo correctamente

Los huevos cocidos son un recurso muy útil en la cocina: se preparan rápido, se conservan bien y pueden sacarte de apuro para un desayuno, una ensalada o una merienda ligera. Pero, aunque parezcan simples, también tienen sus reglas de conservación. Guardarlos mal puede hacer que pierdan frescura o incluso que se echen a perder antes de tiempo.

Duración de un huevo cocido en la nevera

Una vez cocido, un huevo puede durar entre 5 y 7 días en el refrigerador, siempre que se guarde de la forma adecuada. El detalle más importante es si se conserva con cáscara o sin ella, ya que eso cambia bastante su tiempo de vida útil.

Con cáscara: es la mejor manera de guardarlos, porque la cáscara funciona como una especie de escudo natural que impide que el huevo absorba olores o bacterias del ambiente. En estas condiciones, pueden durar hasta una semana completa sin problema.

Sin cáscara: si decides pelarlos antes de guardarlos, su duración baja a unos 3 o 4 días, incluso en la nevera. Sin la cáscara, el huevo queda más expuesto a la humedad y a los microorganismos.