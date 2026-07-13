Los chefs expertos y Ferran Adrià coinciden: «la mejor ensalada no lleva lechuga, sólo melón y zumo de limón»

La mejor ensalada no lleva lechuga, sólo melón y zumo de limón, los chefs expertos y Ferrán Andrià coinciden con esta receta increíble. En verano, nos apetece cada vez más alimentos que puedan ayudarnos a sobrevivir a unos días en los que las altas temperaturas se convierten en una realidad. Estamos acostumbrados a necesitar unas buenas ensaladas que nacen de nuestro propio campo. Es hora de aprovechar estos ingredientes que aparecen en estos días que tenemos por delante y que pueden darnos ideas de disfrutar de una comida de lo más completa.

La ensalada que necesitamos en nuestra lista de deseos no necesariamente lleva lechuga, sino que podemos crear un buen básico de nuestra cocina en un abrir y cerrar de ojos. Con la ayuda de un plus de buen sensaciones que puede aparecer en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Esta deliciosa ensalada puede acabar siendo la mejor opción posible, de unas jornadas en las que cada gesto cuenta. Un bocado refrescante puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades en estos días de verano en las que necesitamos hidratarnos y disfrutar de una receta muy especial.

Ferrán Adriá y los chefs expertos coinciden

Los chefs expertos coinciden en una receta que puede acabar siendo el mejor aliado de unos cambios que pueden ser esenciales. Esta mezcla de ingredientes puede acabar siendo los que nos aporten esas buenas sensaciones que necesitamos experimentar en la cocina.

Es hora de saber cómo hacen las ensaladas los chefs profesionales que saben muy bien la forma de conseguir un resultado espectacular. En especial en estos días en los que realmente el resultado importa. Será el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que será clave en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Una buena ensalada puede ser la combinación perfecta a la hora de conseguir aprovechar al máximo un ingrediente tan especial como el melón. Un alimento que ha dejado de ser sólo para un buen postre, sino que también acabará siendo una buena base de estas recetas extraordinarias.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañará en breve. En estos días en los que tendremos que poner en práctica un cambio de tendencia destacado.

La mejor ensalada no lleva lechuga, sólo melón y zumo de limón

La mezcla de un poco de melón con el toque de zumo de limón es esencial, sobre todo cuando estaremos ante una manera de cocinar sin necesidad de usar nada más que productos frescos y de buena calidad. Podemos hacer magia en la cocina y crear una ensalada de esas que impresionan con una base de melón y el toque cítrico del limón.

Esta receta es una de las que puedes poner en práctica con la llegada de estas altas temperaturas que te harán estar muy pendientes de unas recetas de lo más especiales.

Ingredientes:

½ melón

100 gr de queso feta

50 gr de almendras crudas

1 pepino

Aceitunas negras

½ cebolla

1 cucharada de perejil

1 cucharada de menta

2 cucharadas de vinagre de manzana

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Cómo preparar ensalada de melón y queso feta: