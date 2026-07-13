Los chefs expertos y Ferran Adrià coinciden: «la mejor ensalada no lleva lechuga, sólo melón y zumo de limón»
Toma nota de esta receta digna de Ferrán Adrià
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La mejor ensalada no lleva lechuga, sólo melón y zumo de limón, los chefs expertos y Ferrán Andrià coinciden con esta receta increíble. En verano, nos apetece cada vez más alimentos que puedan ayudarnos a sobrevivir a unos días en los que las altas temperaturas se convierten en una realidad. Estamos acostumbrados a necesitar unas buenas ensaladas que nacen de nuestro propio campo. Es hora de aprovechar estos ingredientes que aparecen en estos días que tenemos por delante y que pueden darnos ideas de disfrutar de una comida de lo más completa.
La ensalada que necesitamos en nuestra lista de deseos no necesariamente lleva lechuga, sino que podemos crear un buen básico de nuestra cocina en un abrir y cerrar de ojos. Con la ayuda de un plus de buen sensaciones que puede aparecer en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Esta deliciosa ensalada puede acabar siendo la mejor opción posible, de unas jornadas en las que cada gesto cuenta. Un bocado refrescante puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades en estos días de verano en las que necesitamos hidratarnos y disfrutar de una receta muy especial.
Ferrán Adriá y los chefs expertos coinciden
Los chefs expertos coinciden en una receta que puede acabar siendo el mejor aliado de unos cambios que pueden ser esenciales. Esta mezcla de ingredientes puede acabar siendo los que nos aporten esas buenas sensaciones que necesitamos experimentar en la cocina.
Es hora de saber cómo hacen las ensaladas los chefs profesionales que saben muy bien la forma de conseguir un resultado espectacular. En especial en estos días en los que realmente el resultado importa. Será el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que será clave en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.
Una buena ensalada puede ser la combinación perfecta a la hora de conseguir aprovechar al máximo un ingrediente tan especial como el melón. Un alimento que ha dejado de ser sólo para un buen postre, sino que también acabará siendo una buena base de estas recetas extraordinarias.
Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañará en breve. En estos días en los que tendremos que poner en práctica un cambio de tendencia destacado.
La mejor ensalada no lleva lechuga, sólo melón y zumo de limón
La mezcla de un poco de melón con el toque de zumo de limón es esencial, sobre todo cuando estaremos ante una manera de cocinar sin necesidad de usar nada más que productos frescos y de buena calidad. Podemos hacer magia en la cocina y crear una ensalada de esas que impresionan con una base de melón y el toque cítrico del limón.
Esta receta es una de las que puedes poner en práctica con la llegada de estas altas temperaturas que te harán estar muy pendientes de unas recetas de lo más especiales.
Ingredientes:
Cómo preparar ensalada de melón y queso feta:
- Esta ensalada tiene como peculiaridad que los ingredientes deben estar bien tratados. Como cualquier plato fresco, las texturas y el aliño los son todo. El primer ingrediente en tratar será la cebolla, la pelaremos y trocearemos en trozos más bien pequeños. Uno de los trucos caseros para que no sea tan fuerte es ponerla a remojo con un poco de vinagre de manzana, quedará mucho más suave.
- Seguimos con el melón. Lo pelaremos y cortaremos en trozos del mismo tamaño, los iremos poniendo en un bol.
- El siguiente ingrediente será el pepino, un imprescindible en cualquier ensalada veraniega. Para esta receta con un pepino mediano será suficiente. Lo pelaremos y cortaremos para incorporarlo al bol donde hemos dispuesto el melón.
- A esta mezcla, le añadiremos un poco de perejil y menta picada, le darán frescura y potenciarán aún más su sabor. Para darle una textura distinta, incorporarnos unas almendras picadas.
- Podemos poner unas aceitunas negras son un ingrediente que combina muy bien con el queso y le dará un punto más salado a la ensalada.
- Para añadir el queso feta, simplemente lo iremos desmigando con las manos, hasta que quede bien repartido en el bol.
- Finalmente le pondremos la cebolla con el vinagre de manzana, sal y pimienta al gusto y un buen chorro de aceite de oliva. Tendremos lista una refrescante ensalada de verano muy completa y sabrosa.
- Puedes añadirle el toque del limón en lugar del vinagre o junto este ingrediente, seguro que te quedará un plato fresco y delicioso, listo para comer en cualquier momento.